Θύμα ληστείας ο Ρικ Πιτίνο – Τι του έκλεψαν (pic)

Θύμα ληστείας έπεσε ο Ρικ Πιτίνο από δύο άνδρες που μπήκαν στο γραφείο του στην «Καρνεσέκα Αρένα» κλέβοντας αντικείμενα τόσο συναισθηματικής, όσο και μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «New York Post», τα αντικείμενα που εκλάπησαν ήταν μία μπάλα μπάσκετ, ένα ξίφος, μία μάσκα, μία ντουντούκα και ένα εξάλιτρο Petrus Pomerol του 1985 αξίας πάνω από 90.000 δολάρια.

«Είμαι πραγματικά αναστατωμένος. Το να μου πάρετε τα αναμνηστικά μου είναι το ένα πράγμα. Αλλά το ότι πήρατε και το εξάλιτρο Petrus Pomerol του 1985 με έχει εκνευρίσει» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιτίνο.

Really upset! Taking my memorabilia is one thing but the 1985 6L Petrus Pomerol has me livid!!! https://t.co/qehmu6HkLu

— Rick Pitino (@RealPitino) August 22, 2024