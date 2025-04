«Τόση καταστροφή»: ο Τζο Μπάιντεν επιδόθηκε χθες Τρίτη σε επίθεση εφ’ όλης της ύλης εναντίον του διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη δημόσια ομιλία του αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου.

«Δείτε τι έγινε: δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 100 ημέρες κι αυτή η νέα κυβέρνηση έκανε τόσες ζημιές και τόση καταστροφή», στηλίτευσε ο πρώην αρχηγός του κράτους, που εκφράστηκε στο Σικάγο (βόρεια), στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη «Social Security» (κοινωνική ασφάλιση), το σύστημα συντάξεων και κοινωνικής πρόνοιας των ΗΠΑ.

«Όλα αυτά έγιναν τόσο γρήγορα που σου κόβεται η ανάσα», πρόσθεσε στην παρέμβασή του αυτή διάρκειας σχεδόν μισής ώρας, γαρνιρισμένη με δόσεις χιούμορ, στην οποία πάντως σκόνταψε κάποιες φορές.

Ο Μπάιντεν, 82 ετών, επέκρινε ιδίως την κυβέρνηση Τραμπ πως έχει εξαπολύσει επίθεση στη Social Security Administration, ομοσπονδιακή υπηρεσία αρμόδια για την καταβολή των συντάξεων του δημοσίου και συντάξεις αναπηρίας σε κάπου 68 εκατομμύρια δικαιούχους.

«Επιτίθενται στην κοινωνική ασφάλιση με τσεκούρι, απέλυσαν 7.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον έμπειρων.

Γιατί αποπειράται να την «κλέψει»; Για «να προσφέρει τεράστιες μειώσεις φόρων στους δισεκατομμυριούχους», έκρινε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, που κατηγορήθηκε πως καθυστέρησε πολύ να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο πέρυσι, δίνοντας έτσι πλεονέκτημα στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο και διάδοχό του.

