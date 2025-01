Πιτίνο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Ξέρετε που ανήκει η καρδιά μου, αλλά…»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται ίσως στην καλύτερή τους φόρμα τη φετινή σεζόν, μετρώντας και οι δύο από πέντε συνεχόμενες νίκες στην Euroleague και έχουν καθίσει αναπαυτικά στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απολαμβάνει μόνη της τη μοναξιά της κορυφής με ρεκόρ 14-6 μετά από 20 αγωνιστικές, ενώ οι «Πράσινοι» ακολουθούν με μία νίκη λιγότερη, έχοντας από κάτω τους τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Με τις ελληνικές ομάδες λοιπόν να οδηγούν την κούρσα τη δεδομένη στιγμή στην Euroleague, ένας παλιός γνώριμος του ελληνικού μπάσκετ, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τον θαυμασμό του για αυτό. Ο λόγος για τον άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού αλλά και της Εθνικής ομάδας, Ρικ Πιτίνο. Ο Αμερικανός κόουτς και μέλος του Hall of Fame από το 2013, κάθισε στον πάγκο του «τριφυλλιού» από το 2018 μέχρι το 2020, ενώ από το 2019 έως το 2021 καθοδήγησε την «επίσημη αγαπημένη».

Μέσα από μια ανάρτησή του λοιπόν στα social media, ο Πιτίνο, που φροντίζει να παρακολουθεί την πορεία της πρώην ομάδας του από την Αμερική, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το ότι οι δύο «αιώνιοι» είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, τονίζοντας πως ενώ η καρδιά του είναι… πράσινη, ελπίζει να κερδίσει η καλύτερη ομάδα.

«Μόλις είδα τη βαθμολογία της Euroleague και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι στην κορυφή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε που ανήκει η καρδιά μου, αλλά ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».

Η ανάρτηση του Πιτίνο:

I just looked at the Euroleague basketball standings. Two Greek teams at the top. This could get interesting. You know where my heart is but may the best team win 💪🏼

— Rick Pitino (@RealPitino) January 13, 2025