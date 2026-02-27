sports betsson
Γιατί άλλαξαν έδρα τρία παιχνίδια της Euroleague…
Γιατί άλλαξαν έδρα τρία παιχνίδια της Euroleague…

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τις Φενέρ και Έφες στην Σερβία, ενώ η Χάποελ θα παίξει το ματς με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στη Σόφια, όπως ανακοίνωσε η Euroleague

Τρεις αλλαγές έδρας σε παιχνίδια της Euroleague ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, έπειτα από σύσταση των τοπικών αρχών.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία θα διεξαχθούν στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα η Χάποελ θα παίξει στη Σόφια και την ARENA 8888, ενώ η Μακάμπι θα παίξει στο Aleksandar Nikolic Hall.

Το Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, το Μακάμπι – Εφές επίσης, ενώ το Χάποελ – Φεέρμπαχτσε στη Σόφια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο αγώνας της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Ο αγώνας της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Αναντολού Εφές θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου αντί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Ο αγώνας της 36ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο ARENA 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Απριλίου.

Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των τοπικών αρχών».

Business
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)

Τα δημοσιεύματα για τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, όμως εμπλέκουν και έναν διαφορετικού είδους ψηλό ως εναλλακτική για τους ερυθρόλευκους

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 49χρονης και ενός 57χρονου

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

