Γιατί άλλαξαν έδρα τρία παιχνίδια της Euroleague…

Τρεις αλλαγές έδρας σε παιχνίδια της Euroleague ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, έπειτα από σύσταση των τοπικών αρχών.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία θα διεξαχθούν στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα η Χάποελ θα παίξει στη Σόφια και την ARENA 8888, ενώ η Μακάμπι θα παίξει στο Aleksandar Nikolic Hall.

Το Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, το Μακάμπι – Εφές επίσης, ενώ το Χάποελ – Φεέρμπαχτσε στη Σόφια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο αγώνας της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Ο αγώνας της 35ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Αναντολού Εφές θα διεξαχθεί στην αίθουσα Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου αντί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.

Ο αγώνας της 36ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο ARENA 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Απριλίου.

Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των τοπικών αρχών».