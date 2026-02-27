Το απίθανο σερί της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/2) την Παρτιζάν για την 29η αγωνιστική της Euroleague και παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει, κατάφερε εν τέλει να επικρατήσει με 81-78, φτάνοντας κιόλας τις 21 νίκες στη διοργάνωση.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους και η ομάδα του δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, κάνοντας 6 ήττες στα πρώτα 8 παιχνίδια της χρονιάς. Ερχόμενη από την κατάκτηση της διοργάνωσης, δεν περίμενε κανείς ένα τέτοιο ξεκίνημα από την Φενέρ. Στα επόμενα 20 παιχνίδια όμως, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης κατάφερε να πετύχει 18 νίκες. Καλά ακούσατε, 18 νίκες. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, διατρέχει σερί 8 αήττητων αγώνων.

Η εξαιρετική εικόνα της Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν έχει παίξει 28 παιχνίδια στη φετινή Euroleague (δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ) και παρά το πολύ κακό ξεκίνημά της, το μόνο σίγουρο είναι πως βρήκαν τα πατήματά τους. Με την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού μάλιστα, οι Τούρκοι έχουν αέρα τριών παιχνιδιών από τους Πειραιώτες, που βρίσκονται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και όπως όλα δείχνουν, θα τερματίσουν στην κορυφή.

Σε τι οφείλεται αυτό; Είναι πολλοί οι παράγοντες, αλλά η απόκτηση του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ έχει αισθητά ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Σάρας, με τον Αμερικανό να αποτελεί πλέον έναν από τους καλύτερους σκόρερ της Ευρώπης. Στο χθεσινό ματς με την Παρτιζάν για παράδειγμα, όπου η Φενέρ είχε τον Ουέιντ Μπάλντουιν και τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σε κακό βράδυ, ο 25χρονος πέτυχε 29 πόντους με τρομακτική ευστοχία (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές).

Για την ιστορία, οι μόνες ομάδες που κατάφεραν να νικήσουν την Φενέρ σε αυτά τα 20 παιχνίδια, είναι η Dubai B.C εντός έδρας-με τον Κέναν Καμένιας να κάνει το ματς της ζωής του με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ- και ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία με τρομερή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Αυτή τη στιγμή βέβαια, ο Σάρας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, έχοντας 3 από τους 4 σέντερ του τραυματίες (Μέλι, Σίλβα, Μπάνγκο) και τον Ντέβον Χολ εκτός δράσης μέχρι τέλη Μαρτίου. Απομένει να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει μέχρι κι έτσι το εντυπωσιακό σερί του ή αν οι τραυματισμοί θα είναι η αιτία του τέλους του.