Τι αναφέρει το φύλλο αγώνα στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη (vids)

Και τι δεν έγινε στο φινάλε του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να πετυχαίνει buzzer beater και να δίνει τη νίκη στην ομάδα, με τη συνέχεια να είναι… ροντέο.

Αρχικά, ο Λεσόρ πήγε και έσπρωξε τον Αμερικανό γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, την ώρα που πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να λήξουν το περιστατικό, ενώ ελάχιστες στιγμές μετά, ο Κώστας Σλούκας, τα είπε στα… γαλλικά με τον Μπόλντγουιν και του έκανε μια απρεπή κίνηση με τα χέρια του.

Το «ντου» του Λεσόρ

Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater 😳 pic.twitter.com/RYO87qgg6g — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 13, 2026

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με Σλούκα – Μπόλντγουιν

What Kostas Sloukas did is disgraceful and unacceptable. There must be zero tolerance for such behavior. Immediate and serious disciplinary action is required.@EuroLeague @FBBasketbol pic.twitter.com/UIIbw3Pxut — yes context (@yescontextfb) February 13, 2026

Το φύλλο αγώνα του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Και κάπως έτσι, εκτός των αγωνιστικών, το φύλλο αγώνα «έκλεισε» με τα όσα έγιναν μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν, που χάρισε τη νίκη στον τουρκικό σύλλογο.

«Οι παίκτες ξεκίνησαν να χαιρετούν ο ένας τον άλλο, ωστόσο, ξαφνικά κάποιοι ήρθαν σε αντιπαράθεση, αλλά δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί και ποιος ευθυνόταν» αναφέρεται χαρακτηριστικά.