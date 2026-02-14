Τι αναφέρει το φύλλο αγώνα στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη (vids)
Μπάχαλο στο glass floor του ΟΑΚΑ μετά το το buzzer beater του Μπόλντγουιν και στο φύλλο αγώνα του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε…
- Σε απόγνωση η Ιταλία: Καρκίνος και κάπνισμα = 105.000 διαγνώσεις τον χρόνο
- Τζέσικα Άλμπα - Κας Γουόρεν: Οριστικός χωρισμός - Ποιος αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών τους
- Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της Λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση
- Αρκάς: Η σημερινή καλημέρα αφιερωμένη στον Άγιο Βαλεντίνο
Και τι δεν έγινε στο φινάλε του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να πετυχαίνει buzzer beater και να δίνει τη νίκη στην ομάδα, με τη συνέχεια να είναι… ροντέο.
Αρχικά, ο Λεσόρ πήγε και έσπρωξε τον Αμερικανό γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, την ώρα που πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να λήξουν το περιστατικό, ενώ ελάχιστες στιγμές μετά, ο Κώστας Σλούκας, τα είπε στα… γαλλικά με τον Μπόλντγουιν και του έκανε μια απρεπή κίνηση με τα χέρια του.
Το «ντου» του Λεσόρ
Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 13, 2026
Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με Σλούκα – Μπόλντγουιν
What Kostas Sloukas did is disgraceful and unacceptable. There must be zero tolerance for such behavior. Immediate and serious disciplinary action is required.@EuroLeague @FBBasketbol pic.twitter.com/UIIbw3Pxut
— yes context (@yescontextfb) February 13, 2026
Το φύλλο αγώνα του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Και κάπως έτσι, εκτός των αγωνιστικών, το φύλλο αγώνα «έκλεισε» με τα όσα έγιναν μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν, που χάρισε τη νίκη στον τουρκικό σύλλογο.
«Οι παίκτες ξεκίνησαν να χαιρετούν ο ένας τον άλλο, ωστόσο, ξαφνικά κάποιοι ήρθαν σε αντιπαράθεση, αλλά δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί και ποιος ευθυνόταν» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
- Εξασφάλισε και άλλα εισιτήρια ο Ολυμπιακός: Ανοίγει ακόμη μία θύρα στη Λιβαδειά για τον κόσμο
- Κοινή έξοδος για Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς στα μπουζούκια (vid)
- Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
- Ολυμπιακός: Ξανά στη λίστα των ξένων ο Νιλικίνα
- Τι αναφέρει το φύλλο αγώνα στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη (vids)
- Ισραηλινά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Χάποελ ζήτησαν την απομάκρυνση του Ιτούδη»
- Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
- All-Star Celebrity Game 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε από τον… πάγκο την ομάδα του στη νίκη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις