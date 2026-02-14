Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.
O Γουέιντ Μπόλντγουιν «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ και έδωσε μια σπουδαία νίκη στη Φενέρμπαχτσε, διατηρώντας τη στην κορυφή της Euroleague, σε ένα ματς με έντονο άρωμα play offs, αλλά και μεγάλη ένταση στο φινάλε με πρωταγωνιστή του Αμερικανό και τον Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν και τον πανηγυρισμό του στον κέντρο του γηπέδου μπήκε στο παρκέ και δεν συγκρατήθηκε πηγαίνοντας προς το μέρος του. Ο Λεσόρ τον έσπρωξε από το σήμα του Παναθηναϊκού και επικράτησε χαμός και γενική σύρραξη για αρκετά δευτερόλεπτα.
Ο Λεσόρ ήταν ασυγκράτητος και κανείς δεν μπορούσε να τον ηρεμήσει, με τον μοναδικό που να ακούει στο τέλος να είναι ο συμπατριώτης του, Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος ανέλαβε να «σβήσει» την ένταση και ουσιαστικά απομάκρυνε τον Γάλλο ψηλό από τον Μπόλντγουινκι εκείνος κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.
Δείτε τις αντιδράσεις του Λεσόρ:
Το βίντεο του Eurohoops με τη σύρραξη στο φινάλε του Παναθηναϊκός- Φενέρμπαχτσε:
Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater
