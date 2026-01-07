Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι
Ο Ολυμπιακός πάλεψε στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όμως έχοντας για ακόμη μια φορά απουσίες ηττήθηκε με 88-80, σε ένα ματς με πολύ ένταση και προκλητικές δηλώσεις από πλευράς Τούρκων μετά το τέλος του ματς. Πρώτα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και εν συνεχεία ο Ουέιντ Μπόλντγουιν, με την παρότρυνση και τις… ιδιαίτερες ερωτήσεις της Τουρκάλας δημοσιογράφου, Ντενίζ Ακσόι, αναφέρθηκαν με προκλητικό τρόπο κατά των Πειραιωτών.
Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός κόουτς αναφέρθηκε στην οροφή του ΣΕΦ και τη συνέκρινε με το γήπεδο της ομάδας του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε μίλησε για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στην flash interview στη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι και στάθηκε στο παιχνίδι των Πειραιωτών, δείχνοντας τις γρατζουνιές του, αφού όμως του το ζήτησε η Τουρκάλα, σε κάτι που σίγουρα δεν συνηθίζεται σε αυτό το επίπεδο. Ο Μπόλντγουιν απάντησε για τον Ολυμπιακό, όμως ουσιαστικά αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, αφού σχολίασε «κλασικές ελληνικές ομάδες».
Δείτε το βίντεο του Eurohoops με τις δηλώσεις του Μπόλντγουιν στην Ντενίζ:
Wade Baldwin’s arm was full of scratches after the Fenerbahce – Olympiacos game
«This is Olympiacos game. Typical Greek teams. Very physical. They are a tremendous team obviously… pic.twitter.com/kUEMck4yME
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 6, 2026
«Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κλασικές ελληνικές ομάδες. Πολύ physical. Πάντως είναι μια καταπληκτικη ομάδα», ήταν τα λόγια του μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Σάρας.
