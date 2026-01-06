Ολυμπιακός: Δεν παίζει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Μιλουτίνοφ
Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απόψε (6/1) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, την ώρα που αμφίβολος για τους «ερυθρόλευκους» είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη όπου το βράδυ της Τρίτης (6/1, 19:45) θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν ωστόσο με σημαντικές απουσίες στο δύσκολο αυτό ματς, αφού εκτός αγώνα θα μείνει τελικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (σ.σ. έχει υποστεί υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο). Η απουσία του Σέρβου ψηλού έρχεται έτσι να προστεθεί στους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ οι οποίοι δουλεύουν για την επιστροφή τους στα παρκέ το επόμενο διάστημα.
Την ίδια ώρα, αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα και θα κριθεί την τελευταία στιγμή, με τον Γάλλο γκαρντ να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, έχοντας φύγει με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τον Άρη στο Nick Galis Hall, ύστερα από ένα γλίστρημα.
