Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις ο Νιλικίνα – Αμφίβολος για Φενερμπαχτσέ (pics)

Απρόοπτο στον Ολυμπιακό με Νιλικίνα, καθώς ο γκαρντ των Ερυθρόλευκων αισθάνθηκε ενοχλήσεις μετά από γλίστρημα στον αγώνα με τον Άρη και έτσι κρίνεται αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς με τη Φενέρ (6/1).

Ο Γάλλος ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ταξίδι στην Τουρκία, ωστόσο η κατάστασή του θα πρέπει να επανεκτιμηθεί για να διαπιστωθεί το αν θα μπορεί να παίξει. Αν κριθεί αναγκαίο από το ιατρικό επιτελείο, ο Νιλικίνα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρχε στα αεροδρόμια στην Ελλάδα και έτσι, ο Ολυμπιακός έφυγε με τη βραδινή πτήση για την Τουρκία.

H απίστευτη μπλούζα… Έντι Τζόνσον του Εβάν Φουρνιέ

Ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μπλούζα Έντι Τζόνσον που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη. Θυμίζουμε πως ο σπουδαίος φόργουορντ αγωνίστηκε για μία σεζόν (1994-5) με τη φανέλα του Ολυμπιακού και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα ενώ έπαιξε και στον τελικό της Euroleague.

Η μπλούζα του Φουρνιέ:

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (6/1, 19:45), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στοχεύει στην τρίτη σερί νίκη της στη διοργάνωση, μετά από Μπολόνια και ΟΑΚΑ απέναντι σε Βίρτους και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ για την αναχώρηση της ομάδας για την Τουρκία: