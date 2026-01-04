Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς μετράει ο Ολυμπιακός.

Ο Αμερικανός σέντερ μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις συμφώνησε σε όλα με την Παρτιζάν και τις επόμενες ώρες αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη σέρβικη ομάδα, με τον θηριώδη άσο να ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Πειραιά. Ο GM της Παρτιζάν, Ζάρκο Πάσπαλι, τις τελευταίες ημέρες προσπάθησε να τον μεταπείσει και να τον κρατήσει στη σέρβικη ομάδα, αλλά ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ανένδοτος.

Ήθελε να μετακομίσει στους νταμπλούχους Ελλάδας και το έλεγε σε κάθε συζήτηση που είχε με τη διοίκηση του σέρβικου συλλόγου, με τον Αμερικανό σέντερ να μένει τελικά ελεύθερος από την Παρτιζάν και να προβάρει πλέον τα ερυθρόλευκα. Οι Ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου θα γλιτώσουν περίπου 420.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό που προέβλεπε το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ ο ίδιος θα φύγει από τη Σερβία, κάτι που ήθελε διακαώς μετά τα συνεχόμενα επεισόδια που είχε με τους οπαδούς της Παρτιζάν.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη, θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν παίκτη που του έλειπε, με τους Ερυθρόλευκους να ενισχύονται σημαντικά στη θέση «5», σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα ενόψει του δεύτερου γύρου της Euroleague και φυσικά των πλέι οφ και του φάιναλ φορ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μια μεταγραφή που αναμένεται να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό, που θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα του στην Ελλάδα και να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Αμερικανός φέτος σε 17 παιχνίδια στην Euroleague έχει μέσο όρο 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 16.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.