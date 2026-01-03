Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...
Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς καλά κρατεί, με τον Αμερικανό να μην έχει αποχωρήσει ακόμα από την Παρτιζάν, με αυτό το ενδεχόμενο να συνεχίζει να… παίζει πολύ σοβαρά.
Ο σέντερ της Παρτιζάν έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς θεωρεί πως δεν έχει κάτι άλλο να δώσει στους Σέρβους. Η επιθυμία του για να φύγει από το Βελιγράδι φαίνεται από διάφορα πράγματα και κυρίως από το γεγονός πως έχει ξεκαθαρίσει της προθέσεις του στην Παρτιζάν εξαρχής.
Το Σάββατο πάντως, ο Τζόουνς έκανε ένα αινιγματικό post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Πρώτα πρέπει να φύγεις, τώρα πρέπει να μείνεις» έγραψε o Aμερικανός, σχόλιο με σαφή αναφορά στη στάση της Παρτιζάν, η οποία δεν τον αφήνει να αποχωρήσει αν δεν βρει τον αντικαταστάτη του και αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά.
Η ανάρτηση του Τζόουνς
Εξελίξεις τις επόμενες ώρες
Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες με το deadline να… πλησιάζει και τον Ολυμπιακό και την Μακάμπι να βρίσκονται στην… pole position για την απόκτησή του και τους ερυθρόλευκους να θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο που έτσι κι αλλιώς η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει αναγκαστικά μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα καθώς η διορία για μεταγραφή μεταξύ των ομάδων της Euroleague λήγει στις 5/1.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τις τελευταίες ώρες η Παρτιζάν φέρεται να έχει ανοίξει νέο δίαυλο επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους, βλέποντας πια ότι ο παίκτης είναι… φευγάτος, κάτι που σημαίνει πως πολύ σύντομα η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει.
