Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
«Καθοδόν για τη Μακάμπι ο Ταϊρίκ Τζόουνς», αναφέρουν στο Ισράηλ
Μπάσκετ 01 Ιανουαρίου 2026 | 23:59

«Καθοδόν για τη Μακάμπι ο Ταϊρίκ Τζόουνς», αναφέρουν στο Ισράηλ

Όπως υποστηρίζει ρεπορτάζ ισραηλινού Μέσου η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει μπει δυναμικά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Από ανατροπή σε ανατροπή πηγαίνει η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός για να ενισχύσει τη frontline του.

Η Παρτίζαν, μετά την παραχώρηση του Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ στη Φενέρμπαχτσε, ουσιαστικά διαμήνυσε στον Αμερικανό σέντερ πως: «δεν πας πουθενά μέχρι να βρούμε τον αντικαταστάτη σου». Ωστόσο, ισραηλινό δημοσίευμα βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Έλι Σαχάρ, έριξε τη… βόμβα, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι καθ’ οδόν προς τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πηγή από την Ευρώπη, ο παίκτης που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και απορρίφθηκε από την Παρτίζαν, ενδέχεται τελικά να καταλήξει στους «κίτρινους».

Στο ίδιο δημοσίευμα του «Sport5» γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Μακάμπι από το καλοκαίρι του 2024 για τον Τζόουνς. Καθώς ο Όντεντ Κάτας τον ήθελε για αντικαταστάτη του Τζος Νίμπο.

Το Sport5 εξηγεί επίσης ότι «ο παίκτης είναι υποψήφιος για Ολυμπιακό και Dubai BC, όμως η Μακάμπι μπήκε στην υπόθεση με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν εκπνεύσει η διορία της 5ης Ιανουαρίου».

Οι επιλογές του Ολυμπιακού

Στην περίπτωση λοιπόν που η Παρτίζαν κρατήσει εν τέλει τον Τζόουνς ή εκείνος πάει στη Μακάμπι -υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι- ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει εντελώς τα πλάνα του, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αρχικά, ίσως προσπαθήσει να σπάσει κάποιο άλλο συμβόλαιο από ομάδα της Euroleague στο διάστημα που θα μπορεί να πάρει κάποιον παίκτη.

Αν καταληκτική ημερομηνία παρέλθει, τότε πάμε σε… άλλες καταστάσεις. Εκεί οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Η πιο προφανής να δοθεί βάρος στην αγορά του ΝΒΑ και της G-League όπου μπορούν να βρεθούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής ή θέλουν μια αλλαγή στην καριέρα τους.

Η άλλη επιλογή είναι να κοιτάξει ένα επίπεδο πιο κάτω. Τόσο το EuroCup, όσο και το Basketball Champions League μπορούν να προσφέρουν παίκτες έτοιμους για το βήμα παραπάνω. Ακόμα και στην Κίνα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Μόουζες Ράιτ που αποκτήθηκε από τη Μερκεζεφέντι της Τουρκίας και εξελίχθηκε σε έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο ψηλό της Euroleague. Όπως κι αν έχει, οι εξελίξεις αναμένονται.

World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26
Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
Euroleague 01.01.26
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Μέσα στο 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε πολλές ανανεώσεις και επεκτάσεις συμβολαίων, με τις περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζουν…

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26
Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
