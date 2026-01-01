Από ανατροπή σε ανατροπή πηγαίνει η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός για να ενισχύσει τη frontline του.

Η Παρτίζαν, μετά την παραχώρηση του Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ στη Φενέρμπαχτσε, ουσιαστικά διαμήνυσε στον Αμερικανό σέντερ πως: «δεν πας πουθενά μέχρι να βρούμε τον αντικαταστάτη σου». Ωστόσο, ισραηλινό δημοσίευμα βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Έλι Σαχάρ, έριξε τη… βόμβα, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι καθ’ οδόν προς τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πηγή από την Ευρώπη, ο παίκτης που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και απορρίφθηκε από την Παρτίζαν, ενδέχεται τελικά να καταλήξει στους «κίτρινους».

Στο ίδιο δημοσίευμα του «Sport5» γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Μακάμπι από το καλοκαίρι του 2024 για τον Τζόουνς. Καθώς ο Όντεντ Κάτας τον ήθελε για αντικαταστάτη του Τζος Νίμπο.

Το Sport5 εξηγεί επίσης ότι «ο παίκτης είναι υποψήφιος για Ολυμπιακό και Dubai BC, όμως η Μακάμπι μπήκε στην υπόθεση με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν εκπνεύσει η διορία της 5ης Ιανουαρίου».

Οι επιλογές του Ολυμπιακού

Στην περίπτωση λοιπόν που η Παρτίζαν κρατήσει εν τέλει τον Τζόουνς ή εκείνος πάει στη Μακάμπι -υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι- ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει εντελώς τα πλάνα του, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αρχικά, ίσως προσπαθήσει να σπάσει κάποιο άλλο συμβόλαιο από ομάδα της Euroleague στο διάστημα που θα μπορεί να πάρει κάποιον παίκτη.

Αν καταληκτική ημερομηνία παρέλθει, τότε πάμε σε… άλλες καταστάσεις. Εκεί οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Η πιο προφανής να δοθεί βάρος στην αγορά του ΝΒΑ και της G-League όπου μπορούν να βρεθούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής ή θέλουν μια αλλαγή στην καριέρα τους.

Η άλλη επιλογή είναι να κοιτάξει ένα επίπεδο πιο κάτω. Τόσο το EuroCup, όσο και το Basketball Champions League μπορούν να προσφέρουν παίκτες έτοιμους για το βήμα παραπάνω. Ακόμα και στην Κίνα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μια τέτοια περίπτωση ήταν ο Μόουζες Ράιτ που αποκτήθηκε από τη Μερκεζεφέντι της Τουρκίας και εξελίχθηκε σε έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο ψηλό της Euroleague. Όπως κι αν έχει, οι εξελίξεις αναμένονται.