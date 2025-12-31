Τα… φτερά του για την Euroleague άνοιξε κι επίσημα ο Κρις Σίλβα! Ο σέντερ της ΑΕΚ ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, καθώς, όπως φαίνεται, αποδέχθηκε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε και θα γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

Από αύριο ενεργοποιείται το buy-out του 29χρονου άσου και οι Τούρκοι θα το πληρώσουν ώστε να τον κάνουν δικό τους. Εδώ και έναν μήνα η Ένωση δέχθηκε κρούσεις από δέκα ομάδες της Euroleague για τον Σίλβα, με τις μισές σχεδόν από αυτές να εκδηλώνουν σοβαρό ενδιαφέρον.

Αυτή που τελικά κέρδισε την υπογραφή του είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παρόλα αυτά, ο Σίλβα αναμένεται να παίξει ακόμη ένα παιχνίδι με τα κιτρινόμαυρα, κάτι που είχε προαναγγείλει εξάλλου και στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Άρη.

Αυτό θα είναι το ματς με τον Προμηθέα στην Πάτρα στις 3 Ιανουαρίου όπου η ΑΕΚ θέλει νίκη για να παραμείνει εντός τετράδας και να προκριθεί απευθείας στο Final-8 του Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάκης Αγγελόπουλος προσπάθησε να τον κρατήσει με νέο συμβόλαιο ως το 2027 και αποδοχές που θα τον έκαναν μακράν από τον δεύτερο τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ρόστερ.

Ο Σίλβα ζύγισε όμως τα δεδομένα και αποφάσισε πως το δέλεαρ της Euroleague και μιας ομάδας όπως η Φενέρ είναι πολύ μεγάλο. Έτσι έκανε αποδεκτή την πρόταση των Τούρκων και πλέον η ΑΕΚ κινείται για την αντικατάστασή του που μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Σίλβα κατέγραψε 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League όπου αναδείχθηκε MVP της φάσης των ομίλων και κορυφαίος ψηλός, ενώ στην GBL έχει 16.2 πόντους και 7.4 ριμπάουντ.