Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball Champions League
Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στους «16» του Basketball Champions League
- To James Webb ανακάλυψε έναν πολύ παράξενο πλανήτη
- Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
- Αυτά τα χρέη των κτηνοτρόφων μπαίνουν στον «πάγο» - Οσα πρέπει να γνωρίζουν
- Η λιπαρή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος, έδειξε νέα έρευνα
Η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των «16» του Basketball Champions League και μάλιστα έμαθε το πρόγραμμα σε αυτό τον γύρο της διοργάνωσης.
Παρότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο όμιλος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των play in, η ΑΕΚ έμαθε το πρόγραμμά της στους «16» και ότι έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια για να ξεκινήσει σε αυτή τη φάση.
Το πρώτο παιχνίδι της «Ένωσης» θα είναι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ – Καρδίτσα, ενώ η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι με την Άλμπα Βερολίνου.
Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας – Σολέ, με την ΑΕΚ να περιμένει πλέον να συμπληρωθεί ο όμιλός της. Το τζάμπολ της φάσης των «16» γίνεται στη Sunel Arena στις 21/1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball Champions League:
21/1 – 1η αγωνιστική: ΑΕΚ – Σπαρτάκ/Καρδίτσα
28/1 – 2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνιυ
3/2 – 3η αγωνιστική: Τόφας/Σολέ – ΑΕΚ
11/2 – 4η αγωνιστική: Σπαρτάκ/Καρδίτσα – ΑΕΚ
11/3 – 5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Τόφας/Σολέ
18/3 – 6η αγωνιστική: Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ
- Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική (pic)
- Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
- Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
- Ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό
- Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
- Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
- Παναθηναϊκός: Βίντεο με την κατασκευή της πρώτης κερκίδας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
- Επίσημα ο Γιώργος Αντζουλάς στην Ίνγκολσταντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις