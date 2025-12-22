Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των «16» του Basketball Champions League και μάλιστα έμαθε το πρόγραμμα σε αυτό τον γύρο της διοργάνωσης.

Παρότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο όμιλος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των play in, η ΑΕΚ έμαθε το πρόγραμμά της στους «16» και ότι έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια για να ξεκινήσει σε αυτή τη φάση.

Το πρώτο παιχνίδι της «Ένωσης» θα είναι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ – Καρδίτσα, ενώ η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι με την Άλμπα Βερολίνου.

Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας – Σολέ, με την ΑΕΚ να περιμένει πλέον να συμπληρωθεί ο όμιλός της. Το τζάμπολ της φάσης των «16» γίνεται στη Sunel Arena στις 21/1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball Champions League:

21/1 – 1η αγωνιστική: ΑΕΚ – Σπαρτάκ/Καρδίτσα

28/1 – 2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνιυ

3/2 – 3η αγωνιστική: Τόφας/Σολέ – ΑΕΚ

11/2 – 4η αγωνιστική: Σπαρτάκ/Καρδίτσα – ΑΕΚ

11/3 – 5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Τόφας/Σολέ

18/3 – 6η αγωνιστική: Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ