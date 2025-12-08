sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρεις ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Σίλβα της ΑΕΚ
Euroleague 08 Δεκεμβρίου 2025 | 13:55

Τρεις ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Σίλβα της ΑΕΚ

Ο Κρις Σίλβα μετά την απίθανη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό «γυάλισε» ακόμη περισσότερο στη Euroleague που παρακολουθεί στενά την περίπτωση του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ήταν αυτός που επικράτησε στο κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 100-93, όμως αυτός που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Κρις Σίλβα.

Ο σέντερ της Ένωσης πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση κόντρα σε Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο, καθώς είχε 31 πόντους με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 8/10 βολές, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες σε 31:08′ λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι.

Η χθεσινή εμφάνιση λοιπόν κόντρα στους ερυθρόλευκους σε συνάρτηση με την εξαιρετική σεζόν που κάνει με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων έχει βάλει τον Γκαμπονέζο σέντερ στη λίστα ομάδων της Euroleague.

Ποιες ομάδες έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Σίλβα

Σύμφωνα με ΜΜΕ στο Ισραήλ, ο 29χρονος σέντερ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Μακάμπι (η οποία, πάντως, είναι και σε συζητήσεις με τον σέντερ Ζακ Χάνκινς της Γρανάδα), ενώ την περίπτωσή του παρακολουθούν με ενδιαφέρον επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα, που κι αυτές ψάχνουν ψηλό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίλβα, που αμείβεται με λίγο παραπάνω από 400.000 δολάρια από την ΑΕΚ, έχει buy out 150.000 στο συμβόλαιό του, το οποίο ενεργοποιείται σε λίγες εβδομάδες για έναν περιορισμένο αριθμό ημερών. Οι τρεις ομάδες (Μακάμπι, Φενέρ και Μπαρτσελόνα), παρακολουθούν στενά την περίπτωση του, ενώ αναμένεται κι άλλοι σύλλογοι να μπουν στο «κόλπο».

Όσον αφορά τα νούμερα που έχει ο Σίλβα φέτος, μετρά 15,3 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,8 τάπες σε 25,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε πρωτάθλημα και BCL.

Headlines:
Markets
Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο