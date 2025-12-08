Τρεις ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του Σίλβα της ΑΕΚ
Ο Κρις Σίλβα μετά την απίθανη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό «γυάλισε» ακόμη περισσότερο στη Euroleague που παρακολουθεί στενά την περίπτωση του.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να ήταν αυτός που επικράτησε στο κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 100-93, όμως αυτός που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Κρις Σίλβα.
Ο σέντερ της Ένωσης πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση κόντρα σε Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο, καθώς είχε 31 πόντους με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 8/10 βολές, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες σε 31:08′ λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι.
Η χθεσινή εμφάνιση λοιπόν κόντρα στους ερυθρόλευκους σε συνάρτηση με την εξαιρετική σεζόν που κάνει με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων έχει βάλει τον Γκαμπονέζο σέντερ στη λίστα ομάδων της Euroleague.
Ποιες ομάδες έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Σίλβα
Σύμφωνα με ΜΜΕ στο Ισραήλ, ο 29χρονος σέντερ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Μακάμπι (η οποία, πάντως, είναι και σε συζητήσεις με τον σέντερ Ζακ Χάνκινς της Γρανάδα), ενώ την περίπτωσή του παρακολουθούν με ενδιαφέρον επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα, που κι αυτές ψάχνουν ψηλό.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίλβα, που αμείβεται με λίγο παραπάνω από 400.000 δολάρια από την ΑΕΚ, έχει buy out 150.000 στο συμβόλαιό του, το οποίο ενεργοποιείται σε λίγες εβδομάδες για έναν περιορισμένο αριθμό ημερών. Οι τρεις ομάδες (Μακάμπι, Φενέρ και Μπαρτσελόνα), παρακολουθούν στενά την περίπτωση του, ενώ αναμένεται κι άλλοι σύλλογοι να μπουν στο «κόλπο».
Όσον αφορά τα νούμερα που έχει ο Σίλβα φέτος, μετρά 15,3 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,8 τάπες σε 25,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε πρωτάθλημα και BCL.
