ΑΕΚ: Τραυματίστηκε ο Κλαβέλ – Πολλά προβλήματα ενόψει Ολυμπιακού
Ο ένας μετά τον άλλον βγαίνουν νοκ-άουτ στην ΑΕΚ, με τον Τζιάν Κλαβέλ να τραυματίζεται σοβαρά στην πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα.
Η ατυχία έχει χτυπήσει την πόρτα της ΑΕΚ για τα καλά τις τελευταίες μέρες, με τον έναν παίκτη να βγαίνει νοκ-άουτ μετά τον άλλο. Τελευταίο συμβάν αυτό με τον Τζιάν Κλαβέλ που τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με την Ένωση καθώς υπέστη εξάρθρωση ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του.
«Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ.
Αυτή τη στιγμή πέραν του άσου από το Πουέρτο Ρίκο, εκτός για το ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης.
Η ενημέρωση:
«Κακοδαιμονίας συνέχεια… στην oμάδα μας, αφού στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» τραυματίστηκε (και) ο Τζιαν Κλαβέλ!
Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…
Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.
Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε».
