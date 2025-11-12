ΑΕΚ – Ρίγα 95-64: Την διέλυσε και «αγκάλιασε» την πρωτιά στον όμιλο

Πάρτι της ΑΕΚ κόντρα στη Ρίγα! Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να κάνει ό,τι θέλει, η Ένωση διέλυσε τους Λετονούς με 95-64 στη «Sunel Arena» για την 4η αγωνιστική του BCL και έφτασε στο 4-0 στον όμιλο. Ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρωτιά την οποία θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την επόμενη αγωνιστική με νίκη επί της Λέβιτσε. Στο 0-4 οι φιλοξενούμενοι.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο κορυφαίος των «κιτρινόμαυρων» με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ ενώ 16 πόντους με 9 ριμπάουντ είχε ο Σίλβα. Για τη Ρίγα πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλιπς με 14 πόντους ενώ 13 είχε ο Σιντόροφ και 12 ο Νοβίτσκι.

Μετά το κακό της πρώτο ημίχρονο όπου ήταν ισόπαλη με 41-41, η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό μέσα από την εξαιρετική άμυνα του τρίτου δεκαλέπτου, όταν περιόρισε τη Ρίγα στους 7 πόντους, εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας 17 πόντων (65-48 στο 30′) και δεν αισθάνθηκε ξανά πίεση από τη Λετονική ομάδα.

Δίχως μάλιστα να χάσει τον αμυντικό προσανατολισμό της στην τέταρτη περίοδο και εκτινάσσοντας την παραγωγικότητα της σε αυτό το διάστημα (σημείωσε 30 πόντους στον… επίλογο), έφτασε άνετα στο τελικό 95-64.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64

Η βαθμολογία του ομίλου: