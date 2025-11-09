sports betsson
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 76-78: Ο Μπράουν λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς και έφυγαν με διπλό από τα Λιόσια (vid)
Μπάσκετ 09 Νοεμβρίου 2025 | 15:19

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 76-78: Ο Μπράουν λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς και έφυγαν με διπλό από τα Λιόσια (vid)

Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη με 78-76 επί της ΑΕΚ στη «Sunel Arena», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Μπράουν χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους με buzzer beater.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Spotlight

Σε ένα ματς «θρίλερ», ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη με 78-76 επί της ΑΕΚ στη «Sunel Arena», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Στέφεν Μπράουν να «λυτρώνει» τους φιλοξενούμενους με buzzer beater στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, βρέθηκε στο +5 στα μισά της περιόδου (14-9), και με πρωταγωνιστή τον Γκρέι, έκλεισε το δεκάλεπτο στο 23-18, με ένα φόλοου του Χαραλαμπόπουλου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι ομάδες είχαν χαμηλά ποσοστά στα σουτ, κυρίως πίσω από τα 6,75, η «Ένωση» είχε καλύτερη αμυντική λειτουργία και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-31 υπέρ της.

Ο Γκρέι είχε 12 πόντους στο ημίχρονο, ενώ για τον ΠΑΟΚ διψήφιος ήταν ο Περσίδης με 10.Η ομάδα του Ζντοβτς γύρισε τον διακόπτη στην τρίτη περίοδο και περιόρισε επιθετικά την ΑΕΚ, η οποία έβαλε 14 πόντους. Ο Μουρ πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ, βάζοντας 14 πόντους στο δεκάλεπτο και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 54-58.

«Πάτησε» γκάζι ο ΠΑΟΚ και «καθάρισε» ο Μπράουν

Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν γκάζι στην τελευταία περίοδο, με τους Ντίμσα και Μουρ να είναι «καυτοί» πίσω από τα 6,75 και βρέθηκε στο +12 στο 34′ (60-72). Η ΑΕΚ έδειξε σημάδια ζωής και μείωσε τη διαφορά στους 4, δύο λεπτά πριν το τέλος (72-76).

Το ματς ήταν θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ωστόσο με το σκορ να είναι στο 76-76 και τον ΠΑΟΚ να είναι στην τελευταία επίθεση ο Μπράουν πέτυχε το νικητήριο καλάθι για το 76-78 και οι Θεσσαλονικείς έφυγαν με το διπλό από τη «Sunel Arena».

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς.

Headlines:
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της
Ελλάδα 09.11.25

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο