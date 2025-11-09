ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 76-78: Ο Μπράουν λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς και έφυγαν με διπλό από τα Λιόσια (vid)

Σε ένα ματς «θρίλερ», ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη με 78-76 επί της ΑΕΚ στη «Sunel Arena», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Στέφεν Μπράουν να «λυτρώνει» τους φιλοξενούμενους με buzzer beater στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, βρέθηκε στο +5 στα μισά της περιόδου (14-9), και με πρωταγωνιστή τον Γκρέι, έκλεισε το δεκάλεπτο στο 23-18, με ένα φόλοου του Χαραλαμπόπουλου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι ομάδες είχαν χαμηλά ποσοστά στα σουτ, κυρίως πίσω από τα 6,75, η «Ένωση» είχε καλύτερη αμυντική λειτουργία και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-31 υπέρ της.

Ο Γκρέι είχε 12 πόντους στο ημίχρονο, ενώ για τον ΠΑΟΚ διψήφιος ήταν ο Περσίδης με 10.Η ομάδα του Ζντοβτς γύρισε τον διακόπτη στην τρίτη περίοδο και περιόρισε επιθετικά την ΑΕΚ, η οποία έβαλε 14 πόντους. Ο Μουρ πήρε από το χέρι τον ΠΑΟΚ, βάζοντας 14 πόντους στο δεκάλεπτο και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 54-58.

«Πάτησε» γκάζι ο ΠΑΟΚ και «καθάρισε» ο Μπράουν

Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν γκάζι στην τελευταία περίοδο, με τους Ντίμσα και Μουρ να είναι «καυτοί» πίσω από τα 6,75 και βρέθηκε στο +12 στο 34′ (60-72). Η ΑΕΚ έδειξε σημάδια ζωής και μείωσε τη διαφορά στους 4, δύο λεπτά πριν το τέλος (72-76).

Το ματς ήταν θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ωστόσο με το σκορ να είναι στο 76-76 και τον ΠΑΟΚ να είναι στην τελευταία επίθεση ο Μπράουν πέτυχε το νικητήριο καλάθι για το 76-78 και οι Θεσσαλονικείς έφυγαν με το διπλό από τη «Sunel Arena».

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς.