Stoiximan GBL: Το ντέρμπι Άρης Betsson – ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 5η αγωνιστική

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει το Σάββατο (1/11) η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τα πρώτα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής θα ξεκινήσουν στις 16:00, με τον Κολοσσό Ρόδου να υποδέχεται τον Πανιώνιο στο «Κ.Γ. Καλλιθέας», ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Στις 18:15 ξεκινούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, με το ντέρμπι στο Αλεξάνδρειο ανάμεσα σε Άρη Betsson και ΠΑΟΚ να δεσπόζει στο σημερινό καλεντάρι. Τέλος, ο Προμηθέας Πάτρας θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα στο «Δημ. Τόφαλος».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι – ΑΕΚ

18:15 Άρης Betsson – ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας Πάτρας – Καρδίτσα