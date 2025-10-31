Αυτοί είναι οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδρειο (1/11 στις 18,15), θα «σφυρίξουν» οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης, με τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο Ν. να είναι οι κομισάριοι.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, οι διαιτητές θα είναι οι Τσολάκος – Χατζημπαλίδης – Κωνσταντινίδου, ενώ κομισάριος θα είναι ο Νηγιάννης.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι για τη 5η αγωνιστική:

Σάββατο 1/11

Αλεξάνδρειο 18:15 Άρης – ΠΑΟΚ: Τσιμπούρης – Καρπάνος – Μπακάλης (Λαζαρίδης – Παπαδόπουλος Ν.)

Δ. Τόφαλος 18:15 Προμηθέας Π. – Καρδίτσα: Τσαρούχα – Χριστινάκης – Λεβεντάκος (Καράτσαλος)

Α. Παπανδρέου 16:00 Περιστέρι – ΑΕΚ: Πιτσίλκας – Σκανδαλάκης – Μηλαπίδης (Παλάτος)

Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός Ρ. – Πανιώνιος: Μαρινάκης – Κατραχούρας – Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)

Κυριακή 2/11

ΣΕΦ 13:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής: Τσολάκος – Χατζημπαλίδης – Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)

Άνω Μεράς 16:00 Μύκονος – Μαρούσι: Παπαπέτρου – Ζακεστίδης – Λόρτος (Παυλόπουλος)