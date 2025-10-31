Αυτοί είναι οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Οι διαιτητές που «σφυρίζουν» τα ματς της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ποιοί ορίστηκαν στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδρειο (1/11 στις 18,15), θα «σφυρίξουν» οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης, με τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο Ν. να είναι οι κομισάριοι.
Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, οι διαιτητές θα είναι οι Τσολάκος – Χατζημπαλίδης – Κωνσταντινίδου, ενώ κομισάριος θα είναι ο Νηγιάννης.
Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι για τη 5η αγωνιστική:
Σάββατο 1/11
Αλεξάνδρειο 18:15 Άρης – ΠΑΟΚ: Τσιμπούρης – Καρπάνος – Μπακάλης (Λαζαρίδης – Παπαδόπουλος Ν.)
Δ. Τόφαλος 18:15 Προμηθέας Π. – Καρδίτσα: Τσαρούχα – Χριστινάκης – Λεβεντάκος (Καράτσαλος)
Α. Παπανδρέου 16:00 Περιστέρι – ΑΕΚ: Πιτσίλκας – Σκανδαλάκης – Μηλαπίδης (Παλάτος)
Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός Ρ. – Πανιώνιος: Μαρινάκης – Κατραχούρας – Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)
Κυριακή 2/11
ΣΕΦ 13:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής: Τσολάκος – Χατζημπαλίδης – Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)
Άνω Μεράς 16:00 Μύκονος – Μαρούσι: Παπαπέτρου – Ζακεστίδης – Λόρτος (Παυλόπουλος)
- Η ΚΕΔ δεν βρίσκει το κλειδί για την επανεκκίνηση
- Τουρκία: Κόκκινη κάρτα σε 149 διαιτητές που έπαιζαν στοίχημα
- Απίστευτο γκολ στην Ιταλία: Πήγε να κάνει Fair Play και σκόραρε πίσω από τη σέντρα του γηπέδου! (vid)
- Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
- Αυτοί είναι οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
- Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις