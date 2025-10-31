Ο Ιτούδης αποθέωσε τον Ολυμπιακό: «Χτίστηκε για να φτάσει ως το τέλος»

Στις δηλώσεις του πριν το ματς ο προπονητής της πρωτοπόρου Χαποελ Τελ Αβιβ, Δημήτρης Ιτούδης χαρακτήρισε πρόκληση το ματς με τον Ολυμπιακό στο «καυτό» ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Έλληνας τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα και την εμπειρία των «ερυθρόλευκων», λέγοντας πως η ομάδα που έχει χτιστεί για να φτάσει ως το τέλος της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ιτούδης

«Βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα για τον δεύτερο αγώνα αυτής της διπλής αγωνιστικής. Θα παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος, στο Final Four, στον τελικό. Έχουν μεγάλη εμπειρία και τους σεβόμαστε πολύ, αλλά όπως είπα, αυτός ο αγώνας είναι μια ακόμη πρόκληση για εμάς και την αποδεχόμαστε. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, να χτίσουμε εμπειρία από παιχνίδια σαν κι αυτό. Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλή δύναμη από τους οπαδούς του, αλλά ταυτόχρονα και από το ιδιαίτερο ταλέντο του και τους δημιουργούς του», τόνισε ο Ιτούδης.

Από την πλευρά των παικτών, ο Αντόνιο Μπλέικνι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης:

«Τα συναισθήματα είναι καλά, αλλά συνεχίζουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε, υπάρχουν ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, εγώ προσωπικά αλλά και ως ομάδα και προσπαθούμε απλώς να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Δεν κοιτάμε πραγματικά τη βαθμολογία, αλλά μόνο τους εαυτούς μας. Έχουμε πολύ ταλέντο, και αυτό είναι πάντα θετικό. Παίζουμε σκληρά, εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα. Στην άμυνα μπορείς να βελτιωθείς, αλλά στο μπάσκετ μπορείς πραγματικά να βελτιωθείς σε όλα κάθε μέρα».