Ιτούδης ενόψει Παρτιζάν: «Περιμένουμε μια μεγάλη μάχη»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν, με τον Δημήτρη Ιτούδη να μιλά για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Ιτούδης τόνισε πως οι Σέρβοι αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα πρόσφατα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως περιμένει μια πραγματική μάχη.

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, η Παρτίζαν έχει άφθονη εμπειρία και δυνατά κορμιά, περιμένουμε μια πραγματική μάχη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Oι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Euroleague εναντίον μιας πολύ δυνατής και αθλητικής ομάδας. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες πρόσφατα, αλλά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τους ηγείται και το μαχητικό τους πνεύμα, περιμένουμε μια πραγματική μάχη.

Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, η Παρτίζαν έχει άφθονη εμπειρία και δυνατά κορμιά. Θα πρέπει να ταιριάξουμε με τη σωματική τους ικανότητα, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα, να γίνουμε πιο συνεπείς τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά», ανέφερε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 5-1, ενώ η Παρτιζάν είναι στην 14η θέση με ρεκόρ 3/3. Φαινομενικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι το φαβορί της αναμέτρησης.