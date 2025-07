Μοντέλο ΤΣΣΚΑ και στη Χάποελ θέλει ο Ιτούδης – Ο ρόλος που ετοιμάζει για τον Μίτσιτς

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φτιάχνει ένα ισχυρό ρόστερ προκειμένου να κοιτάξει «ψηλά» στην Ευρωλίγκα της νέας περιόδου. Οσα όμως «ονόματα» κι αν έχει στο ρόστερ της, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν διστάζει να ξεχωρίσει ένα. Αυτό του Βασίλιε Μίτσιτς.

Αν και συνήθως οι προπονητές αποφεύγουν να μιλήσουν συγκεκριμένα για έναν παίκτη τους, για τον Σέρβο σταρ ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια εξαίρεση… Δικαιολογημένα καθώς οι Ισραηλινοί έκαναν μια τεράστια επένδυση πάνω του, προσφέροντάς του όχι μόνο ένα ηγεμονικό συμβόλαιο (18 εκατομμύρια για τρία χρόνια), αλλά δίνοντάς του μέχρι και μετοχές όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ομάδας.

Έτσι ο Δημήτρης Ιτούδης έχει ήδη χρίσει τον 31χρονο Σέρβο ως τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας, εντός κι εκτός παρκέ, εξηγώντας πως η προσωπικότητα και οι παραστάσεις που έχει από δύο σερί φορές πρωταθλητής Ευρώπης στη Euroleague, μπορούν να «ωθήσουν» και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο να παίξουν καλύτερα.

Επιπλέον ο προπονητής που οδήγησε τη Χάποελ στην κατάκτηση του περσινού EuroCup, πρόσθεσε οτι θέλει να βασίσει το παιχνίδι της ομάδας του στους γκαρντ, όπως έκανε όταν ήταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Δηλαδή να παίζει με τρεις δημιουργούς και όχι με κλασικό «τριάρι» (σμολ φόργουορντ) προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύερη δημιουργία ανά πάσα ώρα και στιγμή.

«Προφανώς και προσθέσαμε ταλέντο και εμπειρία σε αυτή τη θέση των γκαρντ ή περιμετρικά γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και με τρεις γκαρντ, επίσης. Δεν με πειράζει εκείνη την στιγμή αν δεν έχουμε το ποίος είναι στο 2 και το ποιος είναι στο 3, αρκεί να είναι και τρεις δημιουργοί. Αρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, όπως το κάναμε και στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας για παράδειγμα για πολλά χρόνια.

Δεν περιμένω από αυτόν να είναι διαφορετικός. Περιμένω από τον Βάσα (σ.σ. Μίτσιτς) να είναι ανταγωνιστικός, να είναι ο ηγέτης στο παρκέ, να ηγείται στις προπονήσεις, στις συναντήσεις και στα παιχνίδια. Ας είμαστε ειλικρινείς… Θα χρειαστεί χρόνο για να κάνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Θα παίξει με την εθνική του ομάδα. Του εύχομαι να είναι υγιής και να επιστρέψει σε εμάς και να μεταφέρει το κίνητρό του και το πάθος του για δουλειά και στους υπόλοιπους παίκτες», ανέφερε.

‼ Dimitris Itoudis’ first interview about Vasilije Micic

Dimitris Itoudis, the head coach of Hapoel Tel Aviv, explains what he expects from Vasilije Micic on the court and how he plans to implement his tactics. pic.twitter.com/6hBm50CJSA

— SKWEEK (@skweektv) July 18, 2025