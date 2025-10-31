Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10): Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και το πρόγραμμα της Euroleague

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβιβ και του Παναθηναϊκού με τη Μονακό ξεχωρίζουν στο σημερινό (31/10) πρόγραμμα της Euroleague.

Πέρα από τα ματς των «αιωνίων», όμως έχει και το Μπασκόνια – Εφές, αλλά και το Παρτιζάν – Μπαρτσελόνα. Δράση υπάρχει επίσης στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου σε Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία και Πορτογαλία, με την Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη να υποδέχεται την Αλβέρκα.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα που είναι γεμάτο Euroleague:

08:00 Novasports 6HD WTA 250 Γκουανγκτζόου

Advertisement

09:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

10:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

11:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι

12:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ

12:00 Novasports 6HD WTA 250 Γκουανγκτζόου

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

15:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι

16:50 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

21:00 Novasports Extra 1 PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον – Φόρεστ Γκριν Emirates FA Cup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτις Βούλας – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα Liga Portugal