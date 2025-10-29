Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Φουλ ήταν το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague, στην πρεμιέρα μιας ακόμα «διαβολοβδομάδας» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Το ελληνικό ενδιαφέρον δεν έλειπε, με τον Παναθηναϊκό να κάμπτει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ επικρατώντας στο ΟΑΚΑ με 99-85. Έτσι οι Πράσινοι ανέβηκαν στο 5-2 παρέα με Ζάλγκιρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα.

Αμφότεροι Λιθουανοί και Σέρβοι συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους με τους πρώτους να επικρατούν της Βίρτους Μπολόνια με 86-65 στο Κάουνας και τους δεύτερους να παίρνουν το θετικό αποτέλεσμα επί της Βιλερμπάν στο Βελιγράδι.

Επιπλέον, η Μπάγερν έκανε την έκπληξη και νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 90-84, η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (74-72), ενώ η Μπασκόνια πήρε επιτέλους την πρώτη της νίκη φέτος με 92-85 επί της Dubai BC.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Dubai BC 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε (σε εξέλιξη)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 29/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μονακό 29/10 στις 21:15

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05

Βαλένθια – Dubai BC 30/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00

Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30