Χτίζει σερί ο Ερυθρός Αστέρας (79-65) – Άνετη και ωραία η Ζαλγκίρις (86-65)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε απέναντι στη Βιλερμπάν με 79-65 και συνεχίζει… το σερί των νικηφόρων εμφανίσεων στη Euroleague. Σούπερ εμφάνιση από τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ αλλά και 3 ασίστ.

Εξαιρετική βραδιά και για την Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία υπέταξε τη Βίρτους Μπολόνια (86-65) για την έβδομη αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης.

Το ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Βιλερμπάν

Αναφορικά με το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Βιλερμπάν, οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου ανέβηκαν στο 5-2 και παράλληλα πήραν και την τέταρτη διαδοχική νίκη στην έδρα τους. Μαγική εμφάνιση από τον Μονέκε ( με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα), που είχε ως άξιο συμπαραστάτη τον Σέμι Οτζελέγε με 11.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές από τη δεύτερη περίοδο και εκεί εκτυλίχθηκε το «σόου» του Μόνεκε, ο οποίος τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι, πέτυχαν μόλις 8 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά το ημίχρονο το ματς πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα για να διαμορφωθεί το τελικό 79-65.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-25, 62-40, 79-65

«Σαρωτική» η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις έδωσε τέλος στο Κάουνας στο νικηφόρο σερί (3-0) της Βίρτους Μπολόνια. Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 86-65 των Ιταλών, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας σε 5-2 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τρίτη ήττα τους.

Η εντυπωσιακή εκκίνηση της Ζαλγκίρις στο πρώτο δεκάλεπτο της επέτρεψε να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας και με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση στην τέταρτη περίοδο να «κλειδώσει» τη νίκη.

Νέα μεγάλη εμφάνιση από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο με 23 πόντους, ενώ από τη Βίρτους πάλεψε ο Μάθιου Μόργκαν με 19.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 42-33, 58-50, 86-65