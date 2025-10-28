Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-86: Οι Γερμανοί έκαναν την έκπληξη με σόου του Αϊζάια Μάικ

Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία επιβλήθηκε εντός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης με 90-84 για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, όμως από τη δεύτερη περίοδο μέχρι το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου η Ρεάλ ήταν εκείνη που είχε τα ηνία. Ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν ξέσπασε έφτασε στη νίκη με το τελικό 90-84.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αϊζάια Μάικ με 29 πόντους, ενώ ο Ξαβιέ Ρατάν-Μέις μέτρησε 14 πόντους. Από την άλλη, ο Τρέι Λάιλς σταμάτησε στους 20 πόντους, με τον Τεό Μαλεντόν να προσθέτει άλλου 15 και τον Έντι Ταβάρες 13.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 44-57, 67-65, 90-84.

