Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.
Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, όπου «αδειάζουν» την Euroleague και τον Διευθύνων Σύμβουλο, Παούλιους Μοτιέγουνας, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι και της Χάποελ στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου.
Οι δύο τουρκικές ομάδες ξεκαθαρίζουν πως δεν υπήρξε ψηφοφορία επί του θέματος, εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις και μίλησαν ανοιχτά για την ανησυχία τους, σχετικά με το αν υπάρχουν οι συνθήκες για να επιστρέψουν οι δύο ισραηλινοί σύλλογοι στο Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Φενέρμπαχτσε και Εφές:
«Υπάρχουν αναφορές στην EuroLeague ότι οι ισραηλινές ομάδες ενδέχεται να παίξουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.
Στην άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της Euroleague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν συζητήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.
Παρόλο που το δελτίο τύπου της Euroleague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Euroleague, Παούλιους Μοτιέγουνας, προς τον Τύπο ανέφεραν ότι όλα τα μέλη είχαν ενεργήσει με ομόφωνη συναίνεση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν διεξήχθη ψηφοφορία στη συνάντηση. Ελήφθη μόνο απόφαση για την παρακολούθηση του θέματος. Η Anadolu Efes Sports Club και η Fenerbahce Beko εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις για το θέμα και εξέφρασαν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση.
Οι συζητήσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τη διοίκηση της Euroleague βρίσκονται σε εξέλιξη. Οποιεσδήποτε εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό. Παρουσιάζουμε αυτές τις πληροφορίες στους φίλους του μπάσκετ».
