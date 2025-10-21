Euroleague: «Οι αγώνες θα επιστρέψουν στο Ισραήλ υπό όρους από την 1η Δεκεμβρίου 2025»

Πραγματοποιήθηκε το συμβούλιο της Euroleague, στο οποίο συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιστροφής των εντός έδρας αγώνων των ομάδων του Ισραήλ στις φυσικές τους έδρες.

Οι ομάδες-μέτοχοι της λίγκας ψήφισαν θετικά και οι Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και η Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Eurocup, επιστρέφουν μετά από 2 χρόνια στο Ισραήλ. Ως ημερομηνία επιστροφής ορίστηκε η 1η Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από τη Euroleague, η οποία θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις τοπικές αρχές για να διασφαλίζει την ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας».