Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο να αποβάλλει τη Βιλερμπάν!
Euroleague 20 Οκτωβρίου 2025 | 16:05

H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής της Βιλερμπάν, με του Γάλλους να φαίνεται πως έχουν ως μελλοντικό στόχο την παρουσία τους στο NBA Europe.

Αναστάτωση προκαλεί στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η πληροφορία πως η Βιλερμπάν κινδυνεύει με αποβολή από την Euroleague. H διοργανώτρια αρχή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απομακρύνει τη γαλλική ομάδα, καθώς δεν φαίνεται να πληροί τα ελάχιστα οικονομικά όρια συμμετοχής που έχουν τεθεί για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ φέρεται να έχει παρουσιάσει μπάτζετ 4,55 εκατ. ευρω που υπολείπεται των απαιτούμενων προδιαγραφών, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνιστά παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας της λίγκας.

Η Euroleague, η Βιλερμπάν και το NBA Europe

Μάλιστα η ομάδα από τη Λιόν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά την τρέχουσα περίοδο και να μετακομίσει αρχικά στο BCL, με στόχο να ενταχθεί στην συνέχεια στο ΝΒΑ Europe, μια ιδέα που φαίνεται να έχει τη στήριξη του ίδιου του Πάρκερ.

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, η γαλλική ομάδα ίσως επιλέξει να στραφεί προς αυτή τη νέα, πιο εμπορική διοργάνωση, αφήνοντας οριστικά πίσω την Euroleague.

Το θέμα της Βιλερμπάν αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της ομάδας.

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

inWellness
inTown
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
On Field 20.10.25

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα είναι καλή η συμφωνία του 15 και το μαξιλάρι μας έσωσε
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Ο Παύλος Μαρινάκης άθελά του παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που ήταν καλή για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οικονομία 20.10.25

Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα

Σύνταξη
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
