H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο να αποβάλλει τη Βιλερμπάν!
H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής της Βιλερμπάν, με του Γάλλους να φαίνεται πως έχουν ως μελλοντικό στόχο την παρουσία τους στο NBA Europe.
Αναστάτωση προκαλεί στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η πληροφορία πως η Βιλερμπάν κινδυνεύει με αποβολή από την Euroleague. H διοργανώτρια αρχή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απομακρύνει τη γαλλική ομάδα, καθώς δεν φαίνεται να πληροί τα ελάχιστα οικονομικά όρια συμμετοχής που έχουν τεθεί για τη νέα σεζόν.
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ φέρεται να έχει παρουσιάσει μπάτζετ 4,55 εκατ. ευρω που υπολείπεται των απαιτούμενων προδιαγραφών, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνιστά παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας της λίγκας.
Η Euroleague, η Βιλερμπάν και το NBA Europe
Μάλιστα η ομάδα από τη Λιόν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά την τρέχουσα περίοδο και να μετακομίσει αρχικά στο BCL, με στόχο να ενταχθεί στην συνέχεια στο ΝΒΑ Europe, μια ιδέα που φαίνεται να έχει τη στήριξη του ίδιου του Πάρκερ.
Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, η γαλλική ομάδα ίσως επιλέξει να στραφεί προς αυτή τη νέα, πιο εμπορική διοργάνωση, αφήνοντας οριστικά πίσω την Euroleague.
Το θέμα της Βιλερμπάν αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της ομάδας.
