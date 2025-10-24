Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Ο Ολυμπιακός έκανε έναν… υγιεινό περίπατο στην Γερμανία, επικρατώντας με της Μπάγερν Μονάχου στο «SAP Garden»με 96-71 για την έκτη αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-2.

Τρομερό ματς από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ που είχαν 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Ντόντα Χολ που είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ομπστ που έβαλε 15 και ο Ντα Σίλβα που συμπλήρωσε άλλους 12.

Πλέον οι ερυθρόλευκοι στρέφουν την προσοχή τους στην προσεχή «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, στην οποία θα παίξουν εντός έδρας με την Μονακό και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Μπάγερν ξεκίνησε το ματς με ένα 7-4 και όλους τους πόντους των Βαυαρών να προέρχονται από τον Αντρέας Ομπστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε δράση από εκείνο το σημείο με εννέα πόντους και το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ με +4 και σκορ 11-15. Η πρώτη περίοδος έληξε με τους ερυθρόλευκους να έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους και να βρίσκονται μπροστά με +8 και σκορ 15-23, με τον Ντόρσεϊ να έχει εννέα πόντους και τους Βεζένκοφ και Γουόρντ να προσθέτουν από τέσσερις.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει πολύ καλή εικόνα στην άμυνά του και κατάφερε να εκτοξεύσει την διαφορά στο +15 με πέντε πόντους του Πίτερς και σκορ 15-30 στο 13’. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στη Euroleague σκόραρε για τρεις και έστειλε την διαφορά σε double score 19-38 στο 15’, αναγκάζοντας τον Χέρμπερτ να καλέσει τάιμ άουτ βλέποντας την Μπάγερν να… ασφυκτιά από την άμυνα των Πειραιωτών. Στη συνέχεια ο Λούσιτς έδωσε κάποιες λύσεις στους Βαυαρούς, όμως το ημίχρονο τελείωσε με το σχεδόν buzzer beater τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ που έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια προηγούμενο με +18 και σκορ 29-47.

Η Τρίτη περίοδος ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό με ένα γρήγορο 5-0 με την διαφορά να ανεβαίνει στο +23 και σκορ 29-52 με πολύ όμορφο καλάθι του Γουόκαπ. Στη συνέχεια η Μπάγερν με τρία τρίποντα μείωσε σε 38-54 στο 24’. Ο Ομπστ φτάνοντας τους 15 πόντους στο ματς μείωσε και στο -14 για την Μπάγερν και σκορ 44-58 στο 26’. Ο Ολυμπιακός βρήκε στη συνέχεια ανοιχτό γήπεδο και αιφνιδιασμούς με τον Γουόρντ να κάνει το 44-63 υπέρ των Πειραιωτών στο 28’ του ματς. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +17 και σκορ 52-69.

Στην τέταρτη περίοδο ο Ράταν Μέις προσπάθησε να μειώσει την διαφορά για τους Βαυαρούς και έριξε την διαφορά στο -13 με τρίποντο και σκορ 60-73 στο 32’ της αναμέτρησης. Ο Φουρνιέ έπειτα από ένα πολύ μακρινό τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +16 και σκορ 60-76 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 67-82 στο 36 και έδωσε… αέρα 15 πόντων στους Πειραιώτες. Από εκείνο το σημείο και έπειτα «άνοιξαν οι ουρανοί» για τους Πειραιώτες οι οποίο σημείωσαν συνεχόμενα τρίποντα με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεί και έκλεισαν το ματς θριαμβευτές με 96-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μπάγερν Μονάχου (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα 12 (6/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρατάν-Μέις 6 (1/8 σουτ), Γκιφάι 8 (2/6 τρίποντα), Κράτσερ, Τζέσαπ 3 (1), Λούτσιτς 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Γιόβιτς 5 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Όλατς, Μάικ 10 (2), Γκέιμπριελ 5 (2/5 δίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάλντουιν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νιλικίνα 4 (1), Γουόρντ 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 18 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 19 (5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Πίτερς 8 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φουρνιέ 9 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ)