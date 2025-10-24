sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24 Οκτωβρίου 2025 | 23:30

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός έκανε έναν… υγιεινό περίπατο στην Γερμανία, επικρατώντας με της Μπάγερν Μονάχου στο «SAP Garden»με 96-71 για την έκτη αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-2.

Τρομερό ματς από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ που είχαν 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Ντόντα Χολ που είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ομπστ που έβαλε 15 και ο Ντα Σίλβα που συμπλήρωσε άλλους 12.

Πλέον οι ερυθρόλευκοι στρέφουν την προσοχή τους στην προσεχή «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, στην οποία θα παίξουν εντός έδρας με την Μονακό και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Μπάγερν ξεκίνησε το ματς με ένα 7-4 και όλους τους πόντους των Βαυαρών να προέρχονται από τον Αντρέας Ομπστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέλαβε δράση από εκείνο το σημείο με εννέα πόντους και το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ με +4 και σκορ 11-15. Η πρώτη περίοδος έληξε με τους ερυθρόλευκους να έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους και να βρίσκονται μπροστά με +8 και σκορ 15-23, με τον Ντόρσεϊ να  έχει εννέα πόντους και τους Βεζένκοφ και Γουόρντ να προσθέτουν από τέσσερις.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει πολύ καλή εικόνα στην άμυνά του και κατάφερε να εκτοξεύσει την διαφορά στο +15 με πέντε πόντους του Πίτερς και σκορ 15-30 στο 13’. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στη Euroleague σκόραρε για τρεις και έστειλε την διαφορά σε double score 19-38 στο 15’, αναγκάζοντας τον Χέρμπερτ να καλέσει τάιμ άουτ βλέποντας την Μπάγερν να… ασφυκτιά από την άμυνα των Πειραιωτών. Στη συνέχεια ο Λούσιτς έδωσε κάποιες λύσεις στους Βαυαρούς, όμως το ημίχρονο τελείωσε με το σχεδόν buzzer beater τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ που έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια προηγούμενο με +18 και σκορ 29-47.

Η Τρίτη περίοδος ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό με ένα γρήγορο 5-0 με την διαφορά να ανεβαίνει στο +23 και σκορ 29-52 με πολύ όμορφο καλάθι του Γουόκαπ. Στη συνέχεια η Μπάγερν με τρία τρίποντα μείωσε σε 38-54 στο 24’. Ο Ομπστ φτάνοντας τους 15 πόντους στο ματς μείωσε και στο -14 για την Μπάγερν και σκορ 44-58 στο 26’. Ο Ολυμπιακός βρήκε στη συνέχεια ανοιχτό γήπεδο και αιφνιδιασμούς με τον Γουόρντ να κάνει το 44-63 υπέρ των Πειραιωτών στο 28’ του ματς. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +17 και σκορ 52-69.

Στην τέταρτη περίοδο ο Ράταν Μέις προσπάθησε να μειώσει την διαφορά για τους Βαυαρούς και έριξε την διαφορά στο -13 με τρίποντο και σκορ 60-73 στο 32’ της αναμέτρησης. Ο Φουρνιέ έπειτα από ένα πολύ μακρινό τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +16 και σκορ 60-76 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 67-82 στο 36 και έδωσε… αέρα 15 πόντων στους Πειραιώτες. Από εκείνο το σημείο και έπειτα «άνοιξαν οι ουρανοί» για τους Πειραιώτες οι οποίο σημείωσαν συνεχόμενα τρίποντα με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεί και έκλεισαν το ματς θριαμβευτές με 96-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Μπάγερν Μονάχου (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα 12 (6/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρατάν-Μέις 6 (1/8 σουτ), Γκιφάι 8 (2/6 τρίποντα), Κράτσερ, Τζέσαπ 3 (1), Λούτσιτς 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Γιόβιτς 5 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Όλατς, Μάικ 10 (2), Γκέιμπριελ 5 (2/5 δίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάλντουιν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νιλικίνα 4 (1), Γουόρντ 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 18 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 19 (5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Πίτερς 8 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φουρνιέ 9 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ)

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Markets
Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean's 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

