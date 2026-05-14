Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές

Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τελικά η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών, Λιβανού και Αραμπατζή στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για οργανωμένη συζήτηση με τοποθετήσεις βουλευτών και υπουργών που κορυφώνεται με την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη.

Στην τελευταία σχετική διαδικασία που έγινε το καλοκαίρι του 2025 για την παραπομπή των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, η ΝΔ αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει καταχρηστικά και αντιθεσμικά τις μαζικές επιστολικής ψήφους σε μια προσπάθεια να προστατέψει την πλειοψηφία της από βουλευτές του κόμματος που-γνωρίζοντας ότι η ψήφος θα είναι μυστική- δεν θα ακολουθούσαν την γραμμή, απειλώντας να τινάξουν στον αέρα την κοινοβουλευτική της συνοχή. Όπως αναφέρουν κοινοβουλευτικές πηγές, η επανάληψη της ίδιας τακτικής μέσα στην παρούσα πολιτική συγκυρία δεν θα ξάφνιαζε κανέναν.

Η εξεταστική και οι “151”

Παράλληλα υπάρχει και η σοβαρή εκκρεμότητα της συζήτησης στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει το έτερο κυβερνητικό σκάνδαλο, των υποκλοπών.

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι αν η πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής για να ζητήσει η υπερψήφιση της πρότασης να γίνει με “151” ψήφους και όχι “120” που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής βάσει του δικαιώματος της μειοψηφίας.

Η επίμαχη απόφαση είναι πολύ σημαντική, καθώς η υιοθέτηση των “151” εξασφαλίζει πως η εξεταστική θα απορριφθεί λόγω της απροθυμίας των βουλευτών της ΝΔ να τη στηρίξουν (σε διαφορετική περίπτωση αρκούν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης). Ωστόσο, πρόκειται για απόφαση που σε καμία περίπτωση ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν επιθυμεί – και όπως αναφέρει ο ίδιος δεν προβλέπεται- να λάβει ο ίδιος.

Αντίθετα, το ζήτημα αναμένεται να τεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, η οποία ως κυρίαρχο σώμα θα αποφασίσει. Η απόφαση αυτή προφανώς θα βασιστεί στην αρχή της πλειοψηφίας, γεγονός που εξυπηρετεί τη ΝΔ, καθώς διαχέει την ευθύνη άλλης μιας απόρριψης αιτήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ της Τετάρτης συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός αιτημάτων από τα κόμματα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Το μόνο που μένει είναι ο πρόεδρος της, Θανάσης Μπούρας να ορίσει τον χρόνο της διεξαγωγής της συζήτησης.