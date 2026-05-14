Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 11:14
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στα Άνω Πατήσια
Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14 Μαΐου 2026, 12:25

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τελικά η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών, Λιβανού και Αραμπατζή στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για οργανωμένη συζήτηση με τοποθετήσεις βουλευτών και υπουργών που κορυφώνεται με την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη.

Στην τελευταία σχετική διαδικασία που έγινε το καλοκαίρι του 2025 για την παραπομπή των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, η ΝΔ αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει καταχρηστικά και αντιθεσμικά τις μαζικές επιστολικής ψήφους σε μια προσπάθεια να προστατέψει την πλειοψηφία της από βουλευτές του κόμματος που-γνωρίζοντας ότι η ψήφος θα είναι μυστική- δεν θα ακολουθούσαν την γραμμή, απειλώντας να τινάξουν στον αέρα την κοινοβουλευτική της συνοχή. Όπως αναφέρουν κοινοβουλευτικές πηγές, η επανάληψη της ίδιας τακτικής μέσα στην παρούσα πολιτική συγκυρία δεν θα ξάφνιαζε κανέναν.

Η εξεταστική και οι “151”

Παράλληλα υπάρχει και η σοβαρή εκκρεμότητα της συζήτησης στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει το έτερο κυβερνητικό σκάνδαλο, των υποκλοπών.

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι αν η πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής για να ζητήσει η υπερψήφιση της πρότασης να γίνει με “151” ψήφους και όχι “120” που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής βάσει του δικαιώματος της μειοψηφίας.

Η επίμαχη απόφαση είναι πολύ σημαντική, καθώς η υιοθέτηση των “151” εξασφαλίζει πως η εξεταστική θα απορριφθεί λόγω της απροθυμίας των βουλευτών της ΝΔ να τη στηρίξουν (σε διαφορετική περίπτωση αρκούν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης). Ωστόσο, πρόκειται για απόφαση που σε καμία περίπτωση ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν επιθυμεί – και όπως αναφέρει ο ίδιος δεν προβλέπεται- να λάβει ο ίδιος.

Αντίθετα, το ζήτημα αναμένεται να τεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, η οποία ως κυρίαρχο σώμα θα αποφασίσει. Η απόφαση αυτή προφανώς θα βασιστεί στην αρχή της πλειοψηφίας, γεγονός που εξυπηρετεί τη ΝΔ, καθώς διαχέει την ευθύνη άλλης μιας απόρριψης αιτήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ της Τετάρτης συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός αιτημάτων από τα κόμματα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Το μόνο που μένει είναι ο πρόεδρος της, Θανάσης Μπούρας να ορίσει τον χρόνο της διεξαγωγής της συζήτησης.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Σύνταξη
Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Άνω Πατήσια 14.05.26

«Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» - Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σύνταξη
«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»
Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 14.05.26

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»

«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αποκατάσταση 14.05.26

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

Σύνταξη
MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Media 14.05.26

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»

Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

Σύνταξη
Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Κόσμος 14.05.26

Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο «Ambition» - «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης

Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Σύνταξη
Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
MV Hondius 14.05.26

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Σύνταξη
Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 14.05.26

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Σύνταξη
Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Σύνταξη
Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Κόσμος 14.05.26

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σύνταξη
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Τίμημα 14.05.26

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών

«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

Σύνταξη
