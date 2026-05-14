ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
Ο Έρικ ΜακΚόλουμ περιέγραψε τι θα συμβεί αν καταφέρει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την Euroleague στο ΟΑΚΑ.
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Έρικ ΜακΚόλουμ ήταν καλεσμένος στο podcast «Euroinsiders» και μεταξύ άλλων, απάντησε στην ερώτηση του… ενός εκατομμυρίου για το τι θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής της Euroleague στο ΟΑΚΑ.
Ο Αμερικανός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν συμβεί αυτό θα πρέπει να παρθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι αστυνομικοί θα χρειαστεί να κάνουν υπερωρίες.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Έρικ ΜακΚόλουμ:
«Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.
Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.
Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συγχρόνως, ο ίδιος υπογράμμισε ότι αγωνιστικά θα ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στον τελικό και να σηκώνει την κούπα. Ωστόσο, εξέφρασε τον φόβο του για την ατμόσφαιρα και την ένταση που μπορεί να προκληθεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
«Θα ήθελα πολύ να το δω γιατί θα ήταν σπουδαίο μπάσκετ, δύο σπουδαίες ομάδες, αλλά φοβάμαι κιόλας», ήταν τα λόγια του ΜακΚόλουμ.
- ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
- Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
- Ο Βιθέντε Ιμπόρα είδε από κοντά την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ με Ελλάδα και Σερβία πριν αποφασίσω»
- Η… προφητική ανάρτηση του Κι για την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
- Η ερώτηση που εξόργισε τον Αταμάν και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5): Δράση με ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις