ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ ήταν καλεσμένος στο podcast «Euroinsiders» και μεταξύ άλλων, απάντησε στην ερώτηση του… ενός εκατομμυρίου για το τι θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Ο Αμερικανός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν συμβεί αυτό θα πρέπει να παρθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι αστυνομικοί θα χρειαστεί να κάνουν υπερωρίες.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Έρικ ΜακΚόλουμ:

«Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγχρόνως, ο ίδιος υπογράμμισε ότι αγωνιστικά θα ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στον τελικό και να σηκώνει την κούπα. Ωστόσο, εξέφρασε τον φόβο του για την ατμόσφαιρα και την ένταση που μπορεί να προκληθεί, αν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Θα ήθελα πολύ να το δω γιατί θα ήταν σπουδαίο μπάσκετ, δύο σπουδαίες ομάδες, αλλά φοβάμαι κιόλας», ήταν τα λόγια του ΜακΚόλουμ.