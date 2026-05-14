Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέλει να προσδώσει στο συνέδριο της ΝΔ που ξεκινάει αύριο Παρασκευή, πανηγυρικό χαρακτήρα, βλέποντάς το ως ορόσημο στην προεκλογική του εκστρατεία στο δρόμο προς τις εκλογές, όμως τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στο Metropolitan Expo, είναι ήδη πολλά.

Δεν είναι μόνο οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που φέρνουν τη ΝΔ πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Αλλά είναι και ένα σημαντικό ποιοτικό εύρημα των μετρήσεων που έρχεται πια να στιγματίσει την κυβέρνηση.

Και αυτό δεν είναι άλλο από την κρίση των θεσμών, η οποία όχι μόνο καταγγέλλεται από τους πολίτες, αλλά αποτελεί πλέον και βασικό κριτήριο ψήφου τους στις εκλογές, έχοντας πάρει θέση δίπλα στα ζητήματα της οικονομίας που παραδοσιακά, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι το άλλο βασικό κριτήριο με το οποίο ο κόσμος ψηφίζει.

Βασικό κριτήριο ψήφου

Μάλιστα στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha το θέμα των θεσμών φτάνει να ξεπερνάει ακόμα και τα θέματα της Οικονομίας, καθώς στο ερώτημα αν η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, το 48% απαντάει με βάση τα θέματα θεσμών και διαφάνειας και το 40% της Οικονομίας.

Και αυτό εξηγείται βέβαια από τις απαντήσεις σε διπλανά ερωτήματα της ίδιας δημοσκόπησης, όπου το 72% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στη χώρα μας, όπου το 78% των πολιτών θεωρεί ότι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται το ίδιο για όλους αλλά επιλεκτικά, και όπου το 70% πιστεύει ότι πράγματι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, όπως άλλωστε και η διαφθορά, η οποία συγκεντρώνει 82% ως εμπόδιο της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου.

Μεθοδεύσεις

Παρόλα αυτά το Μαξίμου επιμένει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και μετά και το τελευταίο μπλοκάρισμα της σύστασης Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα κλώθει τον τρόπο με τον οποίο θα μπλοκάρει και την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά το θάψιμο της υπόθεσης στο αρχείο από τον Άρειο Πάγο με την εισαγγελική διάταξη που ήρθε κόντρα στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Όπως έχει ήδη γράψει το in, επεξεργάζεται τη μεθόδευση της επίκλησης ζητημάτων «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει τις απαιτούμενες ψήφους για τη σύστασή της στις 151 από 120 και να στερήσει έτσι από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Τα εσωκομματικά

Ταυτόχρονα βέβαια το συνέδριο ξεκινάει με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή (που εμμένει στην απόφασή του να μην παρευρεθεί) και Αντώνη Σαμαρά (που διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη), αλλά και με τη διάχυτη και έντονη δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υφίσταται στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι τον λόγο στο συνέδριο θα λάβουν και βουλευτές από εκείνους που ασκούν κριτική στο Μαξίμου.

Η παραίτηση Γκελεστάθη

Οπωσδήποτε βέβαια τη βιτρίνα του συνεδρίου ράγισε η ανακοίνωση της παραίτησης από τη ΝΔ της τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του κόμματος Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία ήταν πολύ ένθερμα προσκείμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μαρτυρούν και οι μέχρι πρότινος εμφανίσεις της στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ και στο επίπεδο της οικογενειακής της παράδοσης, σημειώνεται ότι ο πατέρας της διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Με την παραίτησή της η κ. Γκελεστάθη ξάφνιασε πολλούς στη ΝΔ και οι καταγγελίες της για «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία», σίγουρα μουτζουρώνουν την εικόνα του συνεδρίου.