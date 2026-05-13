Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα σκάνδαλα (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές), το πτυχίο Λαζαρίδη, το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αλλά και η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και άλλα πολλά εξακολουθούν να απασχολούν τη κοινή γνώμη με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν το κλίμα στην ελληνική κοινωνία και να «μετρούν» τις τάσεις σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμος.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα καταγράφουν μια σημαντική πτώση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σε ορισμένες μετρήσεις αγγίζει ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Το βασικό εύρημα των δημοσκοπικών εταιρειών τις τελευταίες 25 ημέρες δείχνει υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ ενώ για πρώτη φορά το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού» εμφανίζονται στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση παρά το γεγονός πως δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για αυτά.

Στο υποθετικό σενάριο που τα δημοσκοπικά ευρήματα (μέσος όρος τελευταίων ερευνών) επιβεβαιωθούν στην κάλπη, το κυβερνών κόμμα παραμένει κυρίαρχο αλλά εμφανίζεται μακριά από το ενδεχόμενο επίτευξης αυτοδυναμίας.

Ανατροπές

Η δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr είναι η τελευταία που δημοσιεύτηκε χρονικά. Είναι από τις λίγες που «μετρούν» άνοδο στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και η πρώτη που δημοσιεύει πρόθεση ψήφου και εκτίμηση για το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού» που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Η μέτρηση δείχνει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με τον πρώην πρωθυπουργό να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με τις διαφορές μεταξύ τους να είναι ελάχιστες.

Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Χρονολογικά (από τη μέρα δημοσίευσης και πίσω) ακολουθεί αυτή της ALCO για λογαριασμό του Alpha που καταγράφει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία.

Σε μια χρονική περίοδο που το κυβερνών κόμμα μετρά τις πληγές του από τα συνεχόμενα σκάνδαλα η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (ποσοστό 72%) δηλώνει με σαφήνεια πως δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Όσον αφορά τον τρόπο που χειρίζεται η Λάουρα Κοβέσι την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ το «χαστούκι» στην κυβέρνηση είναι ηχηρό με το 64% να απαντά πως «δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας».

Στην πρόθεση ψήφου συνεχίζεται η μείωση της επιρροής της ΝΔ με το κυβερνών κόμμα να καταγράφει (δημοσκοπικά) το χαμηλότερο ποσοστό (22,8%) σε δημοσκόπηση της Alco, ακόμα και πριν από πριν το 2019. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2% (+0,2%), τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 8% (-0,6%), με 7% το ΚΚΕ (+0,2%), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας (-0,6%). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται οριακά πάνω από το 3% με πτώση 1,2%.

Στη μέτρηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και συγκεντρώνει το 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 11,7%, στην πρόθεση ψήφου. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 7,7% (από 7,5%), ενώ με απώλειες είναι τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας (6,7% από 7,8%). Ακολουθούν: ΚΚΕ με 6,3% (από 6,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 3,5% (από 3,9%) και Φωνή Λογικής με 3,5% (από 4%). «Άλλο» λέει το 10,3% (από 7,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18,4%, (από 18,6%).

Ο κανόνας και η… εξαίρεση

«Βουτιά» στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 22,5% (-2,4%), το ΠΑΣΟΚ 11,3% (+0,1%), η Ελληνική Λύση 8,5% (-0,7%), η Πλεύση Ελευθερίας 7,9% (-0,6%), το ΚΚΕ 6% (-0,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9% (+0,2%), η Φωνή Λογικής 3,1%.

Πτωτική είναι η πορεία για τη ΝΔ και στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Στην πρόθεση ψήφου η «γαλάζια» παράταξη εμφανίζει πτώση της τάξης του 1,5% κινούμενη στο 24%. Σταθερό στο 12% μετρά η εταιρεία το ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη μάχη να γίνεται για την τρίτη θέση με την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας να την διεκδικούν.

Στο εξαιρετικό υψηλό 28,7%, στην πρόθεση ψήφου, «μετράει» τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του «Πρώτου Θέματος». Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί από μεγάλη απόσταση με 11,1% και τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας σε απόσταση αναπνοής από την τέταρτη Ελληνική Λύση.

Η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» φέρνει πρώτη τη ΝΔ με 24,% (+1%). Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με 11%, η Ελληνική Λύση τρίτη με 8,5%, το ΚΚΕ τέταρτο με 7,5% και η Πλεύση Ελευθερίας πέμπτη με 7%.

Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να πείσει ότι διατηρεί τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων, η δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του MEGA (Τετάρτη 29 Απριλίου) η Νέα Δημοκρατία πληρώνει ακριβό δημοσκοπικό τίμημα τόσο για την κατάσταση της οικονομίας όσο και για τη θεσμική κρίση στην οποία έχουν οδηγήσει οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για σκάνδαλα.

Στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 21.5% (-2,3%) ενώ ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ (11,3%) και η Ελληνική Λύση (7,7%). Υποχωρεί ελαφρώς η Πλεύση Ελευθερίας (7,8%) ενώ στους «κερδισμένους» είναι το ΚΚΕ (6,2%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (4%).

Απώλειες για το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου μετρά και η GPO για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά». Η Νέα Δημοκρατίας βρίσκεται στο 23,8% (-2,5%) και το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με 11 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Οι κυβερνητικοί χειρισµοί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαχείριση των φαινοµένων διαφθοράς μοιάζει να στοιχίζουν «ακριβά» στη Ν∆.

Χάνει έδαφος

Τέλος, στην τελευταία χρονικά δημοσκόπηση των τελευταίων 25 ημερών, της Real Polls για το protagon.gr και πάλι η Νέα Δημοκρατία δείχνει να χάνει έδαφος με την πρόθεση ψήφου να είναι στο 24,6% (-1,5%) Από τα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανές πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο). Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει καθοδική πορεία. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχώρησε στην πρόθεση ψήφου στο 6,1% (από 8,1%). Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 5,4% στην πρόθεση (από 6,3%) και η Ελληνική Λύση στο 5,8% (από 6,9%).