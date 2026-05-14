Χωρίς κοινά αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές εκλογές: Διαφορετική πρωτιά δίνουν ΠΚΣ και ΔΑΠ
Όπως και να διαβάσει κανείς τα αποτελέσματα, ουδείς μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για την πραγματική δύναμη των παρατάξεων στις φοιτητικές εκλογές
Δεν κατάφεραν ούτε οι φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με αποτέλεσμα, η κάθε μία να δίνει τα δικά της ποσοστά.
Από τις παρατάξεις που δίνουν στη δημοσιότητα αποτελέσματα, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της ενώ ΠΚΣ και ΕΑΑΚ συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.
Συγκεκριμένα με τα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας (ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%), η ΠΚΣ λαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24,78% και τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06% και ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής τα ΕΑΑΚ με 9,71%.
Τα αποτελέσματα της ΠΚΣ
Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η εικόνα, τουλάχιστον όσο αφορά την πρώτη θέση με βάση τα αποτελέσματα της ΔΑΠ.
Σύμφωνα με την παράταξη της ΔΑΠ, στην πρώτη θέση εμφανίζεται η ΔΑΠ με ποσοστό 42,31%, ακολουθεί η ΠΚΣ με 20,63% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 15,26% ενώ τα ΕΑΑΚ λαμβάνουν 5,27%.
Τα αποτελέσματα που δίνει η ΔΑΠ
Με βάση τα αποτελέσματα των ΕΑΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η ΠΚΣ με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%.
Σε κάθε περίπτωση, όπως και να διαβάσει κανείς τα αποτελέσματα, ουδείς μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για την πραγματική δύναμη των παρατάξεων.
- Χωρίς κοινά αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές εκλογές: Διαφορετική πρωτιά δίνουν ΠΚΣ και ΔΑΠ
