Χωρίς κοινά αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές εκλογές: Διαφορετική πρωτιά δίνουν ΠΚΣ και ΔΑΠ

Δεν κατάφεραν ούτε οι φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με αποτέλεσμα, η κάθε μία να δίνει τα δικά της ποσοστά.

Από τις παρατάξεις που δίνουν στη δημοσιότητα αποτελέσματα, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της ενώ ΠΚΣ και ΕΑΑΚ συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.

Συγκεκριμένα με τα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας (ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%), η ΠΚΣ λαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24,78% και τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06% και ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής τα ΕΑΑΚ με 9,71%.

Τα αποτελέσματα της ΠΚΣ

Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η εικόνα, τουλάχιστον όσο αφορά την πρώτη θέση με βάση τα αποτελέσματα της ΔΑΠ.

Σύμφωνα με την παράταξη της ΔΑΠ, στην πρώτη θέση εμφανίζεται η ΔΑΠ με ποσοστό 42,31%, ακολουθεί η ΠΚΣ με 20,63% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 15,26% ενώ τα ΕΑΑΚ λαμβάνουν 5,27%.

Τα αποτελέσματα που δίνει η ΔΑΠ

Με βάση τα αποτελέσματα των ΕΑΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η ΠΚΣ με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%.

Σε κάθε περίπτωση, όπως και να διαβάσει κανείς τα αποτελέσματα, ουδείς μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για την πραγματική δύναμη των παρατάξεων.