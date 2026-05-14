Άφησε αιχμές για τον Αταμάν ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι: «Ακούω ότι οι παίκτες σου…»

Ο Οφέρ Γιανάι επιτέθηκε στον Εργκίν Αταμάν μετά τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού με τις οποίες κατηγόρησε τον Τι Τζέι Σορτς για την εμφάνισή του στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του «έπαιζε με τέσσερις και όχι πέντε παίκτες στην επίθεση, στο πρώτο ημίχρονο».

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ αναδημοσίευσε το βίντεο με τα όσα είπε ο τεχνικός του Τριφυλλιού και έγραψε: «Ασεβές και εξοργιστικό. Παρεμπιπτόντως, κόουτς Αταμάν απ’ αυτά που ακούω, οι παίκτες σου αισθάνονται ότι δεν έχουν προπονητή…».

Η τοποθέτηση του Γιανάι για τον Αταμάν:

Disrespectful and outrageous.. btw coach Ataman from what i heard your players felt they don’t have a coach .. https://t.co/rLmvdxOXx5 — Ofer (@OferYannay) May 13, 2026

Η ανάρτησή του έγινε γρήγορα viral, ενώ αρκετοί του απάντησαν ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζει τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που και η Χάποελ Τελ Αβίβ αποκλείστηκε από το Final Four.