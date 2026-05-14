Τομ Κρουζ: Η ανάρτηση για τα 40 χρόνια του Top Gun
O Τομ Κρουζ δηλώνει: «Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας».
Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κυκλοφορία του «Top Gun» και όπως είναι φυσικό ο Τομ Κρουζ δεν μπορούσε να το προσπαράσει.
Έτσι λοιπόν ο διάσημος ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στα social media.
Τομ Κρουζ: Η ανάρτηση του για την επέτειο
Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις ταινίες, ο Τομ Κρουζ έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun.
Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες ξανά στη μεγάλη οθόνη».
Top Gun: Maverick: Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη
Η πρώτη ταινία, καθώς και το φιλμ Top Gun: Maverick επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με αφορμή την επέτειο και ο ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος που θα τη γιορτάσει με τον κόσμο.
Top Gun (1986): Η κλασική πρώτη ταινία δράσης σε σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ. Καθιέρωσε τον Τομ Κρουζ ως παγκόσμιο σταρ. Υποδύεται τον ατίθασο πιλότο μαχητικών αεροσκαφών Πιτ Μάβερικ” Μίτσελ.
Top Gun: Maverick (2022): Η άκρως επιτυχημένη συνέχεια (sequel). Ο Μάβερικ επιστρέφει ως εκπαιδευτής μιας νέας γενιάς πιλότων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κέρδισε την αποδοχή κοινού και κριτικών.
Top Gun 3: Η Paramount Pictures έχει ανακοινώσει επίσημα την ανάπτυξη μιας τρίτης ταινίας, με τον διάσημο ηθοποιό να επιστρέφει ξανά στον εμβληματικό του ρόλο.
