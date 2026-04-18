Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει για να σώσει τον κόσμο -αλλά αυτή τη φορά με μια κωμική πινελιά- στην ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, όπως αποκαλύφθηκε σε μια ειδική παρουσίαση στο CinemaCon.

Η Warner Bros. αποκάλυψε το έργο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στούντιο στο Λας Βέγκας την Τρίτη 15 Απριλίου, με τον Κρουζ και τον Ινιάριτου να είναι παρόντες και να δέχονται θερμό χειροκρότημα κατά την άφιξή τους.

Κινηματογραφική οικογένεια

Ο Κρουζ, πιθανώς ο νούμερο 1 υποστηρικτής των κινηματογραφικών αιθουσών στον κλάδο, είπε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών και τους διανομείς που βρίσκονταν στην αίθουσα: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για ό,τι κάνετε» και χαρούμενος πρόσθεσε: «έχουμε αύξηση 23% μέχρι στιγμής» στα ταμεία το 2026.

«Είστε η κινηματογραφική μου οικογένεια, ξέρετε ότι είμαι εδώ για εσάς και σας αγαπώ», είπε ο Κρουζ.

Η πιο απαιτητική πρόκληση

Ο Ινιάριτου εξήγησε ότι η ιδέα για τον «Digger» του ήρθε για πρώτη φορά πριν από εννέα χρόνια και ότι τα τελευταία επτά χρόνια συζητούσε με τον Κρουζ για αυτό.

«Βλέποντας τον Τομ να μεταμορφώνεται στον Ντίγκερ Ρόκγουελ, δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», συνέχισε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι γνώριζε πόσο ατρόμητος ήταν ο ηθοποιός από τα ακροβατικά του, αλλά «η ενσάρκωση αυτού του χαρακτήρα είναι ένα άλλο είδος ατρόμητου… αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να είναι η πιο απαιτητική, η πιο επικίνδυνη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Ο λόγος

Ο Κρουζ, από την πλευρά του, μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τον Ινιάριτου, λέγοντας ότι «αυτό το είδος ταινίας είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να κάνω ταινίες».

Πρόσθεσε: «Η ταινία είναι τρελή, είναι αστεία και ανυπομονώ να την δείτε όλοι».

Στο βίντεο, ο Κρουζ είναι αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά, ρυτίδες και κοιλιά, καθώς περιφέρεται στην έπαυλή του και φροντίζει την άρρωστη γάτα του

Ένα φτυάρι

Στο βίντεο, ο Κρουζ είναι αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά, ρυτίδες και κοιλιά, καθώς περιφέρεται στην έπαυλή του και φροντίζει την άρρωστη γάτα του.

Γίνεται σύντομα σαφές ότι ο Digger είναι ο δισεκατομμυριούχος διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας που προκαλεί περιβαλλοντική καταστροφή μέσω διαρροής μεθανίου, η οποία απειλεί να εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Τζον Γκούντμαν εμφανίζεται ως Πρόεδρος, προτρέποντας τον χαρακτήρα του Κρουζ να το διορθώσει -και έτσι αυτός ξεκινά να το κάνει, αρπάζοντας κυριολεκτικά ένα φτυάρι. «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία της φύσης, τουλάχιστον μπορούμε να ελέγξουμε την αφήγηση», δηλώνει.

Τρομακτικό

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Αχμέτ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Σόφι Γουάιλντ και Έμμα Ντ’Άρσι, παρουσιάζεται ως «Κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια σκληρή, τρελή κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Είναι τρελή. Είναι τρομακτική, αστεία και όμορφη. Ξέρω ότι η κωμωδία δεν είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι από εμένα ή τον Τομ, και το να γυρίσω αυτή την ταινία ήταν τρομακτικό για μένα», είπε ο Ινιάριτου ενώ βρισκόταν στις Κάννες πέρυσι.

«Αλλά δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, και κάθε ταινία πρέπει να σε τρομάζει λίγο. Ένιωσα ότι το Birdman ήταν μια κωμωδία, μια μαύρη κωμωδία, και αυτή εδώ ήταν εξίσου προκλητική. Και ο Τομ με κάνει να γελάω κάθε μέρα. Έχει αυτή την απόλυτη αφοσίωση, αυτή την απόλυτη τρέλα», πρόσθεσε.

Στις αίθουσες

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Το CinemaCon, η ετήσια συνάντηση των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών και των στούντιο του Χόλιγουντ, διοργανώνεται στο Λας Βέγκας από την Cinema United, παλαιότερα γνωστή ως National Association of Theatre Owners.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Απριλίου.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Aρχική φωτό: REUTERS