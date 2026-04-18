Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Fizz 18 Απριλίου 2026, 13:10

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Σώμα: Τι κάνει όταν φτάνει στα όρια του;

Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει για να σώσει τον κόσμο -αλλά αυτή τη φορά με μια κωμική πινελιά- στην ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, όπως αποκαλύφθηκε σε μια ειδική παρουσίαση στο CinemaCon.

Η Warner Bros. αποκάλυψε το έργο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στούντιο στο Λας Βέγκας την Τρίτη 15 Απριλίου, με τον Κρουζ και τον Ινιάριτου να είναι παρόντες και να δέχονται θερμό χειροκρότημα κατά την άφιξή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fandango (@fandango)

Κινηματογραφική οικογένεια

Ο Κρουζ, πιθανώς ο νούμερο 1 υποστηρικτής των κινηματογραφικών αιθουσών στον κλάδο, είπε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών και τους διανομείς που βρίσκονταν στην αίθουσα: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για ό,τι κάνετε» και χαρούμενος πρόσθεσε: «έχουμε αύξηση 23% μέχρι στιγμής» στα ταμεία το 2026.

«Είστε η κινηματογραφική μου οικογένεια, ξέρετε ότι είμαι εδώ για εσάς και σας αγαπώ», είπε ο Κρουζ.

O Τομ Κρουζ στο Digger / Warner Bros.

Η πιο απαιτητική πρόκληση

Ο Ινιάριτου εξήγησε ότι η ιδέα για τον «Digger» του ήρθε για πρώτη φορά πριν από εννέα χρόνια και ότι τα τελευταία επτά χρόνια συζητούσε με τον Κρουζ για αυτό.

«Βλέποντας τον Τομ να μεταμορφώνεται στον Ντίγκερ Ρόκγουελ, δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», συνέχισε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι γνώριζε πόσο ατρόμητος ήταν ο ηθοποιός από τα ακροβατικά του, αλλά «η ενσάρκωση αυτού του χαρακτήρα είναι ένα άλλο είδος ατρόμητου… αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να είναι η πιο απαιτητική, η πιο επικίνδυνη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Ο Κρουζ, από την πλευρά του, μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τον Ινιάριτου, λέγοντας ότι «αυτό το είδος ταινίας είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να κάνω ταινίες».

Πρόσθεσε: «Η ταινία είναι τρελή, είναι αστεία και ανυπομονώ να την δείτε όλοι».

Στο βίντεο, ο Κρουζ είναι αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά, ρυτίδες και κοιλιά, καθώς περιφέρεται στην έπαυλή του και φροντίζει την άρρωστη γάτα του

Στο βίντεο, ο Κρουζ είναι αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά, ρυτίδες και κοιλιά, καθώς περιφέρεται στην έπαυλή του και φροντίζει την άρρωστη γάτα του.

Γίνεται σύντομα σαφές ότι ο Digger είναι ο δισεκατομμυριούχος διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας που προκαλεί περιβαλλοντική καταστροφή μέσω διαρροής μεθανίου, η οποία απειλεί να εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Τζον Γκούντμαν εμφανίζεται ως Πρόεδρος, προτρέποντας τον χαρακτήρα του Κρουζ να το διορθώσει -και έτσι αυτός ξεκινά να το κάνει, αρπάζοντας κυριολεκτικά ένα φτυάρι. «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία της φύσης, τουλάχιστον μπορούμε να ελέγξουμε την αφήγηση», δηλώνει.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Αχμέτ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Σόφι Γουάιλντ και Έμμα Ντ’Άρσι, παρουσιάζεται ως «Κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια σκληρή, τρελή κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Είναι τρελή. Είναι τρομακτική, αστεία και όμορφη. Ξέρω ότι η κωμωδία δεν είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι από εμένα ή τον Τομ, και το να γυρίσω αυτή την ταινία ήταν τρομακτικό για μένα», είπε ο Ινιάριτου ενώ βρισκόταν στις Κάννες πέρυσι.

«Αλλά δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, και κάθε ταινία πρέπει να σε τρομάζει λίγο. Ένιωσα ότι το Birdman ήταν μια κωμωδία, μια μαύρη κωμωδία, και αυτή εδώ ήταν εξίσου προκλητική. Και ο Τομ με κάνει να γελάω κάθε μέρα. Έχει αυτή την απόλυτη αφοσίωση, αυτή την απόλυτη τρέλα», πρόσθεσε.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Το CinemaCon, η ετήσια συνάντηση των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών και των στούντιο του Χόλιγουντ, διοργανώνεται στο Λας Βέγκας από την Cinema United, παλαιότερα γνωστή ως National Association of Theatre Owners.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Απριλίου.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com  | Aρχική φωτό: REUTERS 

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ όλων των εποχών στο μπάσκετ, ο Οσκαρ Σμιντ. Και ναι, ήταν Βραζιλιάνος!

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Πανευρωπαϊκή έρευνα αξιολογεί το «αστικό πρασίνισμα», με βάση τον κανόνα 3-30-300: Να βλέπεις τρία δέντρα από το σπίτι σου, 30% κάλυψη με πράσινο στη γειτονιά, 300 μέτρα απόσταση από χώρο πρασίνου.

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

