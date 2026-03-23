Ο Τομ Κρουζ προσγειώθηκε με το ελικόπτερό του στο πλατό του «Star Wars»

Ο Τομ Κρουζ κατάφερε να δώσει το «παρών» στα γυρίσματα της ταινίας «Star Wars: Starfighter» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, την μοναδική μέρα που ο πρωταγωνιστής δεν βρισκόταν στο πλατό.

Ο Γκόσλινγκ σχολίασε την επίσκεψη του Κρουζ στο πλατό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast Happy Sad Confused για την προώθηση της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Project Hail Mary».

«Ξαφνικά άκουσαν ένα ελικόπτερο»

«Δεν ήμουν εκεί — είναι η μοναδική μέρα που δεν ήμουν εκεί. Δούλευα σε αυτή την ταινία όλο αυτό το διάστημα. Έχω μία μέρα ρεπό», είπε αρχικά ο Ράιαν Γκόσλινγκ, όταν ο παρουσιαστής του Happy Sad Confused, Τζος Χόροβιτς, τον ρώτησε για την επίσκεψη του Κρουζ στο πλατό.

«Και ο [σκηνοθέτης] Σον Λεβί μου έστειλε μια φωτογραφία που απεικόνιζε τον ίδιο, τον Τομ Κρουζ και τον [συνεργάτη του Φλάι Γκριν] και φαινόταν λες και βρίσκονται σε μέρος με λάσπη. Εγώ του απάντησα ‘Τι συνέβη εκεί;’. Τότε μου είπαν: ‘Ο Τομ Κρουζ πέταξε με το ελικόπτερο του στο πλατό’».

«Απλά πραγματοποιούσαν γυρίσματα και ξαφνικά άκουσαν ένα ελικόπτερο, και έπρεπε να σταματήσουν. Τελικά ήταν ο Τομ Κρουζ», πρόσθεσε ο Γκόσλινγκ. «Παίρνει μια κάμερα και αρχίζει να γυρίζει τη σκηνή δράσης. Υπάρχει μια λήψη με αυτόν και τον Φλιν στη λάσπη. Δεν ξέρω γιατί περίμενε τη μοναδική μέρα που δεν ήμουν εκεί. Ελπίζω να ήταν τυχαίο», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά πολλά για την πλοκή της ταινίας, αν και το THR ανέφερε ότι η δράση της εκτυλίσσεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «The Rise of Skywalker» του 2019.

Η εφημερίδα New York Times είχε αναφερθεί ότι σημαντικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως ο Κρουζ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, επισκέφθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Starfighter» τον Νοέμβριο.

Ο Λεβί σημείωσε στο άρθρο ότι ο Κρουζ «κατέστρεψε τα πολύ ωραία του παπούτσια» όταν επισκέφθηκε τα γυρίσματα και επέλεξε να χειριστεί ο ίδιος μια κάμερα για μια σκηνή που, σύμφωνα με την εφημερίδα, περιελάμβανε μονομαχία με φωτόσπαθα.

«Τώρα, όταν δείτε την ταινία, θα ξέρετε ότι ένα μέρος της γυρίστηκε από τον Τομ. Εννοώ, πόσο ωραίο είναι αυτό;» είπε ο Λεβί.

