«Star Wars: Starfighter»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα, ποιοι αποτελούν το καστ

Τα γυρίσματα της ταινίας «Star Wars: Starfighter» ξεκίνησαν και η Lucasfilm ανακοίνωσε τους ηθοποιούς, που θα πρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Ράιαν Γκόσλινγκ.

Το λαμπερό καστ

Το καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι (Flynn Gray), Ματ Σμιθ (Matt Smith), Μία Γκοθ (Mia Goth), Άαρον Πιερ (Aaron Pierre), Σάιμον Μπερντ (Simon Bird), Τζαμέλ Γουέστμαν (Jamael Westman), Ντάνιελ Ίνγκς (Daniel Ings) και Έιμι Άνταμς (Amy Adams).

Ο Σον Λέβι (Shawn Levy) βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ (Jonathan Tropper).

Τι δηλώνει ο σκηνοθέτης για τη φιλόδοξη παραγωγή

«Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενθουσιασμού και τιμής καθώς ξεκινάμε την παραγωγή του «Star Wars: Starfighter», ανέφερε σε δηλωσή του ο σκηνοθέτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars.

«Από την ημέρα που η Κάθι Κένεντι με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, αυτή η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά.

Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα.

Το να ενταχθώ σε αυτό το σύμπαν με τόσο λαμπρούς συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου», συμπλήρωσε.

Επίσης αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει σε ασπρόμαυρο φόντο τον Γκόσλινγκ και τον Γκρέι να κάθονται σε κάτι που μοιάζει με landspeeder.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και η Κένεντι, ενώ ο Γκόσλινγκ είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Τι θα δούμε στην ταινία

Η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν καθώς διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019).