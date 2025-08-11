magazin
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Τζον Γουίλιαμς: O συνθέτης του soundtrack των Star Wars παρουσίασε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο – στα 93 του χρόνια
Music 11 Αυγούστου 2025 | 22:30

Τζον Γουίλιαμς: O συνθέτης του soundtrack των Star Wars παρουσίασε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο – στα 93 του χρόνια

O θρυλικός συνθέτης των εμβληματικών soundtrack των Star Wars, Jaws, Indiana Jones και Jurassic Park, Τζον Γουίλιαμς, παρουσίασε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζον Γουίλιαμς, ο θρυλικός συνθέτης που καθόρισε τον ήχο του σύγχρονου κινηματογράφου με εμβληματικά soundtrack όπως του Star Wars, του Jaws, του Indiana Jones και του Jurassic Park, αποδεικνύει ότι η «φλόγα» της δημιουργίας χρόνια δεν κοιτά.

Στα 93 του, ο συνθέτης παρουσίασε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου, με σολίστ τον διεθνούς φήμης Εμανουέλ Άξ και τη διεύθυνση του Άντρις Νέλσονς.

Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, το έργο ως ιδέα ξεκίνησε το 2022, όταν ο Άξ διάβασε σε συνέντευξη του Γουίλιαμς στους New York Times ότι σκεφτόταν να συνθέσει ένα κονσέρτο για πιάνο. Η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν άμεση και το 2023 ο Γουίλιαμς άρχισε να δουλεύει πάνω στη σύνθεση. Το αποτέλεσμα είναι ένα 20λεπτο έργο που, όπως ο ίδιος εξήγησε, αποτελεί αφιέρωμα σε τρεις σπουδαίους τζαζ πιανίστες που τον επηρέασαν: τον Αρτ Τέιτουμ, τον Μπιλ Έβανς και τον Όσκαρ Πίτερσον.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Classic FM (@classicfm)

«Ο πιο ζεστός, ευγενικός και γενναιόδωρος άνθρωπος που μπορεί να φανταστεί κανείς»

Ο Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή με το κοινό να τον υποδέχεται σαν ροκ σταρ. Ενώ, ο Άξ χαρακτήρισε την εμπειρία ως «έκπληξη», σημειώνοντας ότι δεν ήξερε τι να περιμένει από το έργο και εντυπωσιάστηκε από την πρωτοτυπία και την ενέργειά του, αναφέρει το SM.

Όταν είδε για πρώτη φορά το κονσέρτο, «δεν ήξερα τι να περιμένω, οπότε γενικά έμεινα έκπληκτος», είπε ο Αξ στο WCRB πριν από την πρεμιέρα. «Ήταν υπέροχο να μπορώ να περάσω χρόνο με αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο. Εκτός από το ταλέντο του, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι επίσης ο πιο ζεστός, ευγενικός και γενναιόδωρος άνθρωπος που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Αν και πρόκειται για το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουίλιαμς καταπιάνεται με κάτι τέτοιο: έχει ήδη συνθέσει κονσέρτα για φλάουτο, τρομπέτα, όμποε, βιολί, τσέλο, κόρνο, κλαρινέτο και τρομπόνι. Η νέα του δημιουργία αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά το 2026 από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και την Ορχήστρα της Συμφωνικής της Βοστώνης, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και μετά από επτά δεκαετίες καριέρας, ο Γουίλιαμς εξακολουθεί να επεκτείνει τα μουσικά του «σύνορα» και να συγκινεί το κοινό παγκοσμίως.

World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

