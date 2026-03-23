Από τότε που έγιναν γνωστές οι νέες ταινίες που θα έβγαιναν στις σκοτεινές αίθουσες αυτή την εβδομάδα ήταν πάνω – κάτω αναμενόμενο ότι το Project Hail Mary δεν θα δυσκολευόταν να πρωταγωνιστήσει. Sci-fi ταινία δράσης, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στον κεντρικό ρόλο και βασισμένη στο βιβλίο του Άντι Γουέιρ, είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα φιλμ για να κόψει εισιτήρια.

Ωστόσο, ούτε η Amazon MGM θα περίμενε να πάει τόσο καλά. Η ταινία που σκηνοθέτησαν οι Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ κατάφερε στην πρεμιέρα της να έχει εισπράξεις 141 εκατ. δολάρια παγκοσμίως (80.5 εκατ. στις ΗΠΑ), με αποτέλεσμα όχι απλά να κατακτήσει την κορυφή του box office αυτή την εβδομάδα αλλά να έχει το καλύτερο «άνοιγμα» φιλμ για το 2026 στην Αμερική – ξεπέρασε τα 63 εκατ. του Scream 7.

Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, που έδωσε μια ανάσα στην Amazon MGM, αλλά και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ.

Για την εταιρεία παραγωγής το Project Hail Mary ήταν η πρώτη πραγματική μεγάλη επιτυχία. Από το 2022 που η Amazon έβγαλε από τον τραπεζικό της λογαριασμό 8 δισ. δολάρια για να αγοράσει την MGM, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνει δυναμικό μπάσιμο στο κινηματογραφικό παιχνίδι.

Ωστόσο τα έως τώρα project της δεν είχαν πάει ιδιαίτερα καλά. Το ντοκιμαντέρ Melania στόχευε στα 40 εκατ. δολάρια εισπράξεις (είχε μόλις 16 εκατ.), το Crime 101 κόστισε 90 εκατ. και δεν έβγαλε ούτε τα έξοδά του, άρα η επιτυχία του Project Hail Mary ήταν ήταν αναγκαία – για να μην αρχίσουν οι γκρίνιες.

Όσο για τον Ράιαν Γκόσλινγκ; Μετά το Blade Runner 2049 του 2017 -και με εξαίρεση το σούπερ χιτ φιλμ Barbie- έμοιαζε να έχει χάσει την επαφή του με τα επιτυχημένα projects, συμμετέχοντας σε ταινίες που στην καλύτερη θεωρούνται μέτριες.

Είναι τόσο καλό το Project Hail Mary;

Αυτή τη στιγμή το Project Hail Mary έχει 95% στο Rotten Tomatoes έχοντας λάβει εντυπωσιακές κριτικές από όλα τα μεγάλα μίντια. Είναι τελικά τόσο καλό φιλμ;

Η απάντηση, μάλλον, είναι όχι. Απλά είναι ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας, έξυπνα στημένη, που δεν σε αφήνει να βαρεθείς για 156 λεπτά. «Έχει πολλές δικές της πρωτότυπες ιδέες; Όχι. Αλλά έχει συνδυάσει με τέτοιο τρόπο ιδέες άλλων που έχουν παρουσιαστεί παλιότερα και είχαν επιτυχία, που είναι πολύ δύσκολο να μην σε παρασύρει η ταινία, ότι κι αν συμβεί» έγραψε ο Ρόμπι Κόλιν στην The Daily Telegraph.

Και κάπου εκεί κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Όταν ένας καθηγητής φυσικών επιστημών ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από τη γη και αρχίζει να αποκτά τη μνήμη του, ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου.

