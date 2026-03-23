Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23 Μαρτίου 2026, 17:50

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Από τότε που έγιναν γνωστές οι νέες ταινίες που θα έβγαιναν στις σκοτεινές αίθουσες αυτή την εβδομάδα ήταν πάνω – κάτω αναμενόμενο ότι το Project Hail Mary δεν θα δυσκολευόταν να πρωταγωνιστήσει. Sci-fi ταινία δράσης, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στον κεντρικό ρόλο και βασισμένη στο βιβλίο του Άντι Γουέιρ, είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα φιλμ για να κόψει εισιτήρια.

Ωστόσο, ούτε η Amazon MGM θα περίμενε να πάει τόσο καλά. Η ταινία που σκηνοθέτησαν οι Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ κατάφερε στην πρεμιέρα της να έχει εισπράξεις 141 εκατ. δολάρια παγκοσμίως (80.5 εκατ. στις ΗΠΑ), με αποτέλεσμα όχι απλά να κατακτήσει την κορυφή του box office αυτή την εβδομάδα αλλά να έχει το καλύτερο «άνοιγμα» φιλμ για το 2026 στην Αμερική – ξεπέρασε τα 63 εκατ. του Scream 7.

Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, που έδωσε μια ανάσα στην Amazon MGM, αλλά και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ.

Για την εταιρεία παραγωγής το Project Hail Mary ήταν η πρώτη πραγματική μεγάλη επιτυχία. Από το 2022 που η Amazon έβγαλε από τον τραπεζικό της λογαριασμό 8 δισ. δολάρια για να αγοράσει την MGM, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνει δυναμικό μπάσιμο στο κινηματογραφικό παιχνίδι.

Ωστόσο τα έως τώρα project της δεν είχαν πάει ιδιαίτερα καλά. Το ντοκιμαντέρ Melania στόχευε στα 40 εκατ. δολάρια εισπράξεις (είχε μόλις 16 εκατ.), το Crime 101 κόστισε 90 εκατ. και δεν έβγαλε ούτε τα έξοδά του, άρα η επιτυχία του Project Hail Mary ήταν ήταν αναγκαία – για να μην αρχίσουν οι γκρίνιες.

Όσο για τον Ράιαν Γκόσλινγκ; Μετά το Blade Runner 2049 του 2017 -και με εξαίρεση το σούπερ χιτ φιλμ Barbie- έμοιαζε να έχει χάσει την επαφή του με τα επιτυχημένα projects, συμμετέχοντας σε ταινίες που στην καλύτερη θεωρούνται μέτριες.

Είναι τόσο καλό το Project Hail Mary;

Αυτή τη στιγμή το Project Hail Mary έχει 95% στο Rotten Tomatoes έχοντας λάβει εντυπωσιακές κριτικές από όλα τα μεγάλα μίντια. Είναι τελικά τόσο καλό φιλμ;

Η απάντηση, μάλλον, είναι όχι. Απλά είναι ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας, έξυπνα στημένη, που δεν σε αφήνει να βαρεθείς για 156 λεπτά. «Έχει πολλές δικές της πρωτότυπες ιδέες; Όχι. Αλλά έχει συνδυάσει με τέτοιο τρόπο ιδέες άλλων που έχουν παρουσιαστεί παλιότερα και είχαν επιτυχία, που είναι πολύ δύσκολο να μην σε παρασύρει η ταινία, ότι κι αν συμβεί» έγραψε ο Ρόμπι Κόλιν στην The Daily Telegraph.

Και κάπου εκεί κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Όταν ένας καθηγητής φυσικών επιστημών ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από τη γη και αρχίζει να αποκτά τη μνήμη του, ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύνταξη
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

