Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Μετράει πάνω από τέσσερις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες, έχοντας υποδυθεί σχεδόν όλων των ειδών των ρόλων. Και σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει πολλά κινηματογραφικά φιλιά – και σε αυτά έφτασε κάποια στιγμή η συζήτηση που είχε η Νικόλ Κίντμαν ως καλεσμένη του Las Culturistas podcast.

Η 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε για το χειρότερο φιλί της μπροστά στο πλατό και δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του συμπρωταγωνιστή της – αλλά και τους λόγους που δεν της άρεσε.

«Ήταν αυτό με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ» είπε η Νικόλ Κίντμαν η οποία είχε παίξει με τον σουηδό ηθοποιό στην ταινία Big Little Lies το 2017. Και εξήγησε τους λόγους που τον έστειλαν στην κορυφή της λίστας της.

Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ και Νικόλ Κίντμαν στο Big Little Lies του 2017.

«Ο Αλερξάντερ είχε φάει ένα φαλάφελ πριν γυρίσουμε τη σκηνή και όταν το κατάλαβα που είπε ‘όχι, όχι Άλεξ. Ήμουν έτοιμη να τα δώσω όλα κι εσύ έφαγες φαλάφελ τώρα;’» είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν αντέχω την κακή αναπνοή, όσο ωραίος κι αν είναι ο άλλος που έχω απέναντί μου. Αν μυρίζεις, τότε έχεις ένα μεγάλο ‘όχι’ από μένα» συμπλήρωσε η Κίντμαν και αστειεύτηκε στο τέλος: «Νομίζω ότι ο Άλεξ δεν έφαγε ποτέ ξανά φαλάφελ από τότε».

Για τον χωρισμός με τον Κιθ Έρμπαν

Πριν λίγες ημέρες, μιλώντας στο Variety, η Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε και στον πρόσφατο χωρισμός της με τον Κιθ Έρμπαν.

Η θρυλική ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι αυτό το βαθιά προσωπικό ζήτημα την ανάγκασε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είχα άλλα πράγματα να κάνω. Ήμουν στον κόσμο μου».

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά της είναι να διατηρήσει την οικογένειά της ενωμένη.

«Πάντα προχωράω. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και για το ότι παραμένουμε το ίδιο. Αυτό είναι όλο. Για όλα τα άλλα δεν μιλάω από σεβασμό», είπε. «Παραμένω στη θέση του ‘Είμαστε μια οικογένεια’ και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Οι όμορφες κόρες μου, τα αγγελούδια μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
12.03.26
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
12.03.26
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
12.03.26
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
11.03.26
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ' αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
11.03.26
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
11.03.26
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
11.03.26
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
11.03.26
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
11.03.26
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
11.03.26
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ
13.03.26
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
12.03.26
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
12.03.26
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
12.03.26
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
12.03.26
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
12.03.26
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
12.03.26
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
12.03.26
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
12.03.26
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
12.03.26
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
12.03.26
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
12.03.26
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Λιόν
12.03.26
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

