Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Μετράει πάνω από τέσσερις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες, έχοντας υποδυθεί σχεδόν όλων των ειδών των ρόλων. Και σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει πολλά κινηματογραφικά φιλιά – και σε αυτά έφτασε κάποια στιγμή η συζήτηση που είχε η Νικόλ Κίντμαν ως καλεσμένη του Las Culturistas podcast.

Η 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε για το χειρότερο φιλί της μπροστά στο πλατό και δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του συμπρωταγωνιστή της – αλλά και τους λόγους που δεν της άρεσε.

«Ήταν αυτό με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ» είπε η Νικόλ Κίντμαν η οποία είχε παίξει με τον σουηδό ηθοποιό στην ταινία Big Little Lies το 2017. Και εξήγησε τους λόγους που τον έστειλαν στην κορυφή της λίστας της.

«Ο Αλερξάντερ είχε φάει ένα φαλάφελ πριν γυρίσουμε τη σκηνή και όταν το κατάλαβα που είπε ‘όχι, όχι Άλεξ. Ήμουν έτοιμη να τα δώσω όλα κι εσύ έφαγες φαλάφελ τώρα;’» είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν αντέχω την κακή αναπνοή, όσο ωραίος κι αν είναι ο άλλος που έχω απέναντί μου. Αν μυρίζεις, τότε έχεις ένα μεγάλο ‘όχι’ από μένα» συμπλήρωσε η Κίντμαν και αστειεύτηκε στο τέλος: «Νομίζω ότι ο Άλεξ δεν έφαγε ποτέ ξανά φαλάφελ από τότε».

Για τον χωρισμός με τον Κιθ Έρμπαν

Πριν λίγες ημέρες, μιλώντας στο Variety, η Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε και στον πρόσφατο χωρισμός της με τον Κιθ Έρμπαν.

Η θρυλική ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι αυτό το βαθιά προσωπικό ζήτημα την ανάγκασε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είχα άλλα πράγματα να κάνω. Ήμουν στον κόσμο μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicole Kidman (@nicolekidman)

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά της είναι να διατηρήσει την οικογένειά της ενωμένη.

«Πάντα προχωράω. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και για το ότι παραμένουμε το ίδιο. Αυτό είναι όλο. Για όλα τα άλλα δεν μιλάω από σεβασμό», είπε. «Παραμένω στη θέση του ‘Είμαστε μια οικογένεια’ και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Οι όμορφες κόρες μου, τα αγγελούδια μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».