Νικόλ Κίντμαν: Μόνη στο κρεβάτι στον πρώτο Βαλεντίνο μετά το πολύκροτο διαζύγιο – «Happy Galentine’s»

Μέσα sτην ιδιωτικότητα της κρεβατοκάμαράς της και λουσμένη στο φως του ήλιου, η Νικόλ Κίντμαν στέλνει το δικό της μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του πολύκροτου διαζυγίου της.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της μια φωτογραφία από το κρεβάτι της την Παρασκευή, γιορτάζοντας το Galentine’s Day με «γαλήνη».

Φορώντας ένα ροζ και λευκό ριγέ πουκάμισο και έχοντας τα μαλλιά της λυτά, η σταρ του Big Little Lies έκανε την ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Happy Galentines».

To post έρχεται ακριβώς έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν τερματίζοντας επίσημα μια κοινή πορεία 19 ετών.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, αποκαλώντας την «Θεά» και «Diva», εκφράζοντας την υποστήριξή τους σε αυτή τη νέα φάση.

Η πραγματικότητα πίσω από τα φλας, ωστόσο, υπήρξε λιγότερο ειδυλλιακή τους τελευταίους μήνες.

Το ζευγάρι, που αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, βρισκόταν σε διάσταση από το καλοκαίρι του 2025.

Πηγές αναφέρουν πως, αν και η σχέση τους έκανε τον κύκλο της, η Κίντμαν αρχικά δεν επιθυμούσε τον χωρισμό και κατέβαλε προσπάθειες για να σώσει τον γάμο τους πριν την τελική ρήξη.

Φήμες και προτεραιότητα

Ο χωρισμός συνοδεύτηκε από έντονη παραφιλολογία σχετικά με την προσωπική ζωή του Κιθ Έρμπαν.

Τον περασμένο Οκτώβριο, φιλικά του πρόσωπα διέψευσαν κατηγορηματικά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει σχέση με την κιθαρίστρια Μάγκι Μπο, ενώ αντίστοιχη τύχη είχε και η φημολογία του Ιουνίου για συγκατοίκηση με την τραγουδίστρια Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς.

Η ίδια η 26χρονη Κόλινς χαρακτήρισε τις εικασίες «απολύτως γελοίες και αναληθείς» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τέλος σε ένα σενάριο που είχε αναστατώσει τους θαυμαστές του πρώην ζευγαριού.

Στον αντίποδα, η Νικόλ Κίντμαν επιλέγει να βαδίζει με σταθερά βήματα προς το μέλλον, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τις δύο κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Η πρόσφατη φωτογραφία της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου ποζάρει αγκαλιά με τα κορίτσια της παρακολουθώντας τα πυροτεχνήματα, επιβεβαιώνει πως η οικογένεια παραμένει το καταφύγιό της.

«Κοιτάζοντας μπροστά στο 2026», ήταν το λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμά της, δείχνοντας πως η ηθοποιός είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές.

Εργασιοθεραπεία

Οι προοπτικές για τη νέα χρονιά διαγράφονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για την Κίντμαν. Άνθρωποι από το περιβάλλον της δηλώνουν πως αισθάνεται ανανεωμένη και αισιόδοξη, εστιάζοντας σε μια σειρά από επαγγελματικά πρότζεκτ που αναμένεται να συζητηθούν.

Μετά την επιτυχία της στη σειρά The Perfect Couple, η ηθοποιός προετοιμάζεται για μια γεμάτη χρονιά, χωρίς όμως να θυσιάζει τον πολύτιμο χρόνο με τις κόρες της.

«Λατρεύει τον οικογενειακό χρόνο», αναφέρουν πηγές, τονίζοντας πως η Κίντμαν έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην καριέρα της και τον ρόλο της ως μητέρα.