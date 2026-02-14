magazin
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νικόλ Κίντμαν: Μόνη στο κρεβάτι στον πρώτο Βαλεντίνο μετά το πολύκροτο διαζύγιο – «Happy Galentine’s»
Fizz 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Νικόλ Κίντμαν: Μόνη στο κρεβάτι στον πρώτο Βαλεντίνο μετά το πολύκροτο διαζύγιο – «Happy Galentine’s»

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μία selfie που γιορτάζει την ελευθερία της μετά το χωρισμό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Μέσα sτην ιδιωτικότητα της κρεβατοκάμαράς της και λουσμένη στο φως του ήλιου, η Νικόλ Κίντμαν στέλνει το δικό της μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του πολύκροτου διαζυγίου της.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της μια φωτογραφία από το κρεβάτι της την Παρασκευή, γιορτάζοντας το Galentine’s Day με «γαλήνη».

Φορώντας ένα ροζ και λευκό ριγέ πουκάμισο και έχοντας τα μαλλιά της λυτά, η σταρ του Big Little Lies έκανε την ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Happy Galentines».

To post έρχεται ακριβώς έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν τερματίζοντας επίσημα μια κοινή πορεία 19 ετών.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, αποκαλώντας την «Θεά» και «Diva», εκφράζοντας την υποστήριξή τους σε αυτή τη νέα φάση.

View this post on Instagram

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Η πραγματικότητα πίσω από τα φλας, ωστόσο, υπήρξε λιγότερο ειδυλλιακή τους τελευταίους μήνες.

Το ζευγάρι, που αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, βρισκόταν σε διάσταση από το καλοκαίρι του 2025.

Πηγές αναφέρουν πως, αν και η σχέση τους έκανε τον κύκλο της, η Κίντμαν αρχικά δεν επιθυμούσε τον χωρισμό και κατέβαλε προσπάθειες για να σώσει τον γάμο τους πριν την τελική ρήξη.

Φήμες και προτεραιότητα

Ο χωρισμός συνοδεύτηκε από έντονη παραφιλολογία σχετικά με την προσωπική ζωή του Κιθ Έρμπαν.

Τον περασμένο Οκτώβριο, φιλικά του πρόσωπα διέψευσαν κατηγορηματικά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει σχέση με την κιθαρίστρια Μάγκι Μπο, ενώ αντίστοιχη τύχη είχε και η φημολογία του Ιουνίου για συγκατοίκηση με την τραγουδίστρια Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς.

Η ίδια η 26χρονη Κόλινς χαρακτήρισε τις εικασίες «απολύτως γελοίες και αναληθείς» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τέλος σε ένα σενάριο που είχε αναστατώσει τους θαυμαστές του πρώην ζευγαριού.

Στον αντίποδα, η Νικόλ Κίντμαν επιλέγει να βαδίζει με σταθερά βήματα προς το μέλλον, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τις δύο κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Η πρόσφατη φωτογραφία της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου ποζάρει αγκαλιά με τα κορίτσια της παρακολουθώντας τα πυροτεχνήματα, επιβεβαιώνει πως η οικογένεια παραμένει το καταφύγιό της.

«Κοιτάζοντας μπροστά στο 2026», ήταν το λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμά της, δείχνοντας πως η ηθοποιός είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές.

Εργασιοθεραπεία

Οι προοπτικές για τη νέα χρονιά διαγράφονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για την Κίντμαν. Άνθρωποι από το περιβάλλον της δηλώνουν πως αισθάνεται ανανεωμένη και αισιόδοξη, εστιάζοντας σε μια σειρά από επαγγελματικά πρότζεκτ που αναμένεται να συζητηθούν.

Μετά την επιτυχία της στη σειρά The Perfect Couple, η ηθοποιός προετοιμάζεται για μια γεμάτη χρονιά, χωρίς όμως να θυσιάζει τον πολύτιμο χρόνο με τις κόρες της.

«Λατρεύει τον οικογενειακό χρόνο», αναφέρουν πηγές, τονίζοντας πως η Κίντμαν έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην καριέρα της και τον ρόλο της ως μητέρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: Εξάποντο οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: Εξάποντο οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
Αποκολλήθηκε βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο – Κινδυνεύουν σπίτια
Ελλάδα 14.02.26

Αποκολλήθηκε βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο – Κινδυνεύουν σπίτια

Αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί και να καταλήξει μέχρι τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι βρεθεί στην πορεία του», τονίζει αντιδήμαρχος του Δήμου Πύργου.

Σύνταξη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο