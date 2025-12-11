Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Ήταν τέλη του Ιουνίου, όταν έκανε μια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να γιορτάσει τα 19 χρόνια γάμου με τον Κιθ Έρμπαν. Τρεις μήνες αργότερα το σκηνικό είναι γυρίσει τούμπα – και η Νικόλ Κίντμαν έριχνε τίτλους τέλους σοκάροντας τον χώρο του θεάματος.

Τον Σεπτέμβριο, η επιτυχημένη ηθοποιός και ο γνωστός μουσικός αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους, ενώ ακόμα και σήμερα δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι που τους οδήγησαν στον χωρισμό. Πηγές από το περιβάλλον της Νικόλ Κίντμαν δήλωναν ότι η σταρ το πάλεψε όσο μπορούσε, ωστόσο κάποια στιγμή η υπομονή της τελείωσε.

Και όπως φαίνεται δεν έχει καμία διάθεση να γυρίσει πίσω – όσο κι αν ακούγεται ότι ο Έρμπαν είναι στεναχωρημένος με την όλη εξέλιξη. Μάλιστα, η 58χρονη ηθοποιός, αν θέλει μπορεί να «κόψει» τον πρώην της από τη λίστα καλεσμένων του φετινού Met Gala!

Η Νικόλ Κίντμαν, «θαμώνας» στο Met Gala εδώ και χρόνια, ανέλαβε θέση συμπροέδρου στην φετινή εκδήλωση, μαζί με τις Μπιγιονσέ και Βένους Γουίλιαμς. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της εκδήλωσης όσο και στη λίστα των καλεσμένων.

new ✨ Nicole Kidman will be one of the co-chairs of the 2026 Met Gala. At the 2026 Met Gala, the Metropolitan Museum of Art will celebrate its Costume Institute spring exhibition, entitled “Costume Art” — and the hosts of the event will be: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus… pic.twitter.com/HKK7rmWXtx — Nicole Kidman Daily (@dailykidman) December 10, 2025

Με λίγα λόγια αν δεν θέλει να δει τον Κιθ Έρμπαν είναι στο χέρι της να του «ρίξει πόρτα».

Βέβαια, η Κίντμαν δεν μας έχει δείξει ότι… πέφτει τόσο χαμηλά στα προσωπικά της θέματα (τουλάχιστον δημοσίως), ενώ δεν είναι «πρωτάρα» στον ρόλο της συμπροέδρου στο Met Gala. Στην ίδια θέση έχει βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν – πρώτα το 2003 και ακόμα μια φορά δύο χρόνια αργότερα.

Αντίθετα αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τη Βένους Γουίλιαμς, ενώ η Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala για πρώτη φορά μετά το 2016.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Andrew Kelly