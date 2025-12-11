Η νέα φιλόδοξη παραγωγή του Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles με πρωταγωνίστρια την Ελ Φάνινγκ απέκτησε ημερομηνία πρεμιέρας. Η σειρά, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρούφι Θορπ, θα κάνει το ντεμπούτο της με τρία επεισόδια την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το Variety, το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τους Μισέλ Φάιφερ, Νικ Όφερμαν, Νικόλ Κίντμαν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν και Κρεγκ Κινίαρ.

Το στόρι

Ακολουθεί «μια νεαρή γυναίκα τη Margo (Φάνινγκ), κόρη μιας πρώην σερβιτόρας (Φάιφερ) και ενός πρώην επαγγελματία παλαιστή (Όφερμαν) που καλείται να βρει το δρόμο της με ένα μωρό, ένα σωρό λογαριασμούς και όλο και λιγότερους τρόπους να τους πληρώσει».

Ποιους θα δούμε στο υπόλοιπο καστ

Την ομάδα συμπληρώνουν οι ταλαντούχοι Ταντέα Γκράχαμ, Μάικλ Ανγκαράνο, Rico Nasty και Λίντσεϊ Νόρμινγκτον.

Ο καταξιωμένος Ντείβιντ Ε. Κέλι ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με την σύζυγό του Μισέλ Φάιφερ αναλαμβάνει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο πρότζεκτ ως εκτελεστικός παραγωγός και showrunner μέσω της εταιρείας του, David E. Kelley Productions.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι αδελφές Φάνινγκ με την Μπρίτενι Κάχαν για την Lewellen Pictures, η Φάιφερ, η συγγραφέας και η Κίντμαν με τον Πουρ Σάρι μέσω της Blossom Films.

Την σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου ανέλαβε η εκτελεστική παραγωγός Ντίρμπλα Γουόλς ενώ το σκηνοθετικό τιμόνι μοιράζονται οι Κέιτ Χέρον και ‘Αλις Σίμπραϊτ.