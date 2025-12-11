magazin
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Margo’s Got Money Troubles: Η πρεμιέρα της σειράς με τις Μισέλ Φάιφερ, Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν
Culture Live 11 Δεκεμβρίου 2025 | 06:02

Margo’s Got Money Troubles: Η πρεμιέρα της σειράς με τις Μισέλ Φάιφερ, Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν

Πότε θα δούμε τα 3 πρώτα επεισόδια της φιλόδοξης παραγωγής Margo’s Got Money Troubles.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή του Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles με πρωταγωνίστρια την Ελ Φάνινγκ απέκτησε ημερομηνία πρεμιέρας. Η σειρά, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρούφι Θορπ, θα κάνει το ντεμπούτο της με τρία επεισόδια την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το Variety, το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τους Μισέλ Φάιφερ, Νικ Όφερμαν, Νικόλ Κίντμαν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν και Κρεγκ Κινίαρ.

YouTube thumbnail

Το στόρι

Ακολουθεί «μια νεαρή γυναίκα τη Margo (Φάνινγκ), κόρη μιας πρώην σερβιτόρας (Φάιφερ) και ενός πρώην επαγγελματία παλαιστή (Όφερμαν) που καλείται να βρει το δρόμο της με ένα μωρό, ένα σωρό λογαριασμούς και όλο και λιγότερους τρόπους να τους πληρώσει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple TV (@appletv)

Ποιους θα δούμε στο υπόλοιπο καστ

Την ομάδα συμπληρώνουν οι ταλαντούχοι Ταντέα Γκράχαμ, Μάικλ Ανγκαράνο, Rico Nasty και Λίντσεϊ Νόρμινγκτον.

Ο καταξιωμένος Ντείβιντ Ε. Κέλι ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με την σύζυγό του Μισέλ Φάιφερ αναλαμβάνει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο πρότζεκτ ως εκτελεστικός παραγωγός και showrunner μέσω της εταιρείας του, David E. Kelley Productions.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι αδελφές Φάνινγκ με την Μπρίτενι Κάχαν για την Lewellen Pictures, η Φάιφερ, η συγγραφέας και η Κίντμαν με τον Πουρ Σάρι μέσω της Blossom Films.

Την σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου ανέλαβε η εκτελεστική παραγωγός Ντίρμπλα Γουόλς ενώ το σκηνοθετικό τιμόνι μοιράζονται οι Κέιτ Χέρον και ‘Αλις Σίμπραϊτ.

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
