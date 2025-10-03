Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

Η Μισέλ Φάιφερ έχει σήμερα συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο της στο Scarface, ωστόσο τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου ομαλά.

Η 67χρονη ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εμπειρία της στο επεισόδιο της 29ης Σεπτεμβρίου του podcast SmartLess. Στην ταινία του 1983 ενσάρκωσε την Ελβίρα Χάνκοκ, τη γυναίκα που παντρεύεται τον Τόνι Μοντάνα, τον οποίο υποδύθηκε ο Αλ Πατσίνο, σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντε Πάλμα.

«Δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν κάτι σαν πολιτισμικό φαινόμενο.»

«Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες»

«Δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν κάτι σαν πολιτισμικό φαινόμενο», είπε στους παρουσιαστές Σον Χέις, Τζέισον Μπέιτμαν και Γουίλ Αρνέτ για την ταινία. Όπως σημείωσε, τα γυρίσματα ήταν «πραγματικά έντονα» για εκείνη και κράτησαν έξι μήνες, δύο μήνες περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Υποδυόμουν μια κοκαϊνομανή, οπότε δεν έτρωγα», θυμάται. «Και γινόμουν όλο και πιο αδύνατη. Το συνεργείο μού έφερνε bagels». Η τελική σκηνή της ταινίας απαιτούσε η ηρωίδα της να είναι «καταρρακωμένη» και «στα χειρότερά της», αλλά η σκηνή συνεχώς αναβαλλόταν.

Τότε ήταν μόλις 23 ετών, με πιο πρόσφατη ταινία το Grease 2. «Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες. Δεν είχα εμπειρία, καμία αυτοπεποίθηση», εξήγησε.

«Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός του ηθοποιού»

Η Φάιφερ αποκάλυψε ότι ο Πατσίνο, τότε, δεν ήταν καθόλου σίγουρος πως ταίριαζε για τον ρόλο. Μάλιστα, όπως είπε γελώντας, σε ένα από τα δοκιμαστικά τον είχε κάνει άθελά της να ματώσει.

«Στην πρώτη μου ακρόαση με τον Ντε Πάλμα και τον υπεύθυνο κάστινγκ πήγαν όλα σχετικά καλά», θυμάται. «Όταν όμως χρειάστηκε να εμφανιστώ ξανά για να με δει και ο Αλ, άρχισα σταδιακά να χειροτερεύω. Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή». Όπως τόνισε, δεν κρατά κακία στον Πατσίνο που θεώρησε ότι δεν ήταν κατάλληλη.

«Ο Μπράιαν ήρθε τελικά και μου είπε: ‘Ξέρεις, κούκλα, δεν πρόκειται να δουλέψει’. Του ζήτησα συγγνώμη γιατί εκείνος πραγματικά με ήθελε για τον ρόλο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός του ηθοποιού. Σε υπονομεύει εντελώς. Οπότε, όσο κι αν απογοητεύτηκα, ήμουν χαρούμενη που τελείωνε όλο αυτό».

Ο Πατσίνο, που κόπηκε στο δάχτυλο, δεν θύμωσε. «Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα είπε: ‘Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακή’». Η Φάιφερ είπε ότι από τότε έμαθε ένα μάντρα για τις ερμηνείες και τις οντισιόν της: «Δεν με νοιάζει».

Έναν μήνα αργότερα, την κάλεσαν ξανά για screen test. «Πήγα χωρίς να με νοιάζει, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα πάρω τον ρόλο. Ήταν η καλύτερη μου στιγμή σε όλη την ταινία».

Η σκηνή ήταν στο εστιατόριο, προς το τέλος της ταινίας. «Αναποδογυρίζω το τραπέζι, σπάνε πιάτα και ποτήρια. Αίματα παντού», θυμάται. Όλοι έτρεξαν να δουν πού κόπηκε. «Δεν είχα κοπεί εγώ. Είχα κόψει τον Αλ. Σκέφτηκα: ‘Ε, πάει αυτός ο ρόλος’».

Ο Πατσίνο, που κόπηκε στο δάχτυλο, δεν θύμωσε. «Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα είπε: ‘Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακή’». Η Φάιφερ είπε ότι από τότε έμαθε ένα μάντρα για τις ερμηνείες και τις οντισιόν της: «Δεν με νοιάζει».

Το Scarface τελικά αποδείχτηκε ο ρόλος που την έφερε στην κορυφή. Αν και είχε μικτές κριτικές τότε, ήταν εμπορική επιτυχία και απέκτησε διαχρονική επίδραση στον πολιτισμό.