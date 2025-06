«Ήταν θεά»: Ο έρωτας του Ντάνι Ντε Βίτο για την Μισέλ Φάιφερ στα γυρίσματα του «Batman Returns» το 1992

Ήταν το 1992 όταν ο Τιμ Μπάρτον έβγαζε στις σκοτεινές αίθουσες το «Batman Returns», καταφέρνοντας να σπάσει διάφορα ρεκόρ στο box office εκείνη τη χρονιά – έστω κι αν δεν είχε την ίδια επιτυχία με την πρώτη του ταινία. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται ότι ενόχλησε τον Ντάνι Ντε Βίτο, του οποίου όλη η προσοχή ήταν στραμμένη στη Μισέλ Φάιφερ.

Ο 80χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Όσβαλντ Κόμπλποτ -δηλαδή τον Penguin- στο sequel του Τιμ Μπάρτον, μιλώντας με τον Κόλιν Φάρελ στο Actors on Actors του Variety παραδέχθηκε ότι μαγεύτηκε από την Φάιφερ στα γυρίσματα της ταινίας. Έστω κι αν εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Ρέα Πέρλμαν και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά.

«Ήταν υπέροχη. Την πόθησα όσο τίποτα άλλο» είπε ο Ντε Βίτο για την 67χρονη ηθοποιό, η οποία υποδύθηκε την Catwoman στο φιλμ.

«Όταν ήξερα ότι θα ήταν στο πλατό ή ότι είχαμε κάποια κοινή σκηνή, ένιωθα μια έξαψη. Έβαζα έξτρα makeup για να μην φαίνεται ότι κοκκινίζω δίπλα της. Ήταν πολύ δύσκολο» είπε ο Ντάνι Ντε Βίτο γελώντας.

Μάλιστα, τόνισε πώς όταν η Μισέλ Φάιφερ ήταν στο πλατό, ένιωθε περισσότερη αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή του. «Μάλλον έφταιγε ο χααρακτήρας μου, ο Όσβαλντ Κόμπλποτ. Πρέπει να της άρεσε» είπε για πλάκα.

